CHP'li Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), sular durulmuyor...

Giresun'un Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında sosyal medya hesabından paylaştığı öne sürülen bir mesaj nedeniyle yapılan şikayet üzerine Görele Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

SERBEST KALDI, YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği mahkeme tarafından ilk etapta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ancak savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

"CİNSEL TACİZDEN" TUTUKLANDI

Tekrar mahkemeye çıkarılan Dede, Türk Ceza Kanunu’nun 105’inci maddesinde düzenlenen "bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz" suçlaması kapsamında tutuklandı.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken Dede’nin, adliyenin arka kapısından çıkarıldığı öğrenildi.

Sağlık kontrolü için Espiye Devlet Hastanesi’ne götürülen Dede, işlemlerinin ardından Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, "Çocuğa Karşı Cinsel Taciz" suçundan tutuklanması nedeniyle, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Giresun ili Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Çocuğa Karşı Cinsel Taciz' suçundan 2026/332 sayılı soruşturma kapsamında 10.02.2026 tarihinde mahkemeye sevk edildiği ve Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2026/17 D. İş sayılı kararı ile "Çocuğa Karşı Cinsel Taciz" suçundan tutuklanması nedeniyle; Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."