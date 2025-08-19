CHP'li İlçe Başkanı, çuvallar dolusu patatesi köy meydanına döktü: Bakanlık konuyu takibe aldı

Yozgat'ın CHP Aydıncık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan geçtiğimiz günlerde çok konuşulacak bir harekete imza attı.

Yaşanan olayda Sadık Erdoğan, Kazankaya köy meydanında çuvallar dolusu patatesi döküp zayi ederek hükümetin tarım politikalarını protesto etmişti.

İNCELEME YAPILDI

Erdoğan'ın yere döktüğü patatesleri tekrar toplayıp satmak için pazara götürdüğü ve halka ücretsiz dağıttı iddia edildi.

Ancak yapılan incelemede patateslerin dökülerek zayi edildiği anlaşıldı.

"CHP AYDINCIK İLÇE BAŞKANI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN BU EYLEMDE, BİR KAMYON DOLUSU PATATES, HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK AMACIYLA YERE DÖKÜLMÜŞTÜR"

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda konuya değinip bakanlık olarak, piyasaları manipüle etmeye ve tarımsal ürünleri siyasi malzeme haline getirmeye yönelik her türlü girişimin karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceklerini duyurdu.

Gürcan paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

Yozgat'ta meydana gelen olayda, patatesleri kamyon üzerinden yerlere dökerek ziyan eden ve bu yolla piyasada darlık ve yokluk oluşturmaya çalışan şahsa sahip çıkan bazı sosyal medya hesapları ve CHP'li partililer, söz konusu eylemi vatandaşlara bedava ürün dağıtılıyormuş gibi lanse etmektedir.



Oysa videoda da açıkça görüldüğü üzere, CHP Aydıncık İlçe Başkanı tarafından gerçekleştirilen bu eylemde, bir kamyon dolusu patates, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek amacıyla yere dökülmüştür.

"TARIM ÜRÜNLERİNİN BU ŞEKİLDE İSRAF EDİLMESİNE TİCARET BAKANLIĞI OLARAK ASLA MÜSADE ETMEYECEĞİZ"

Vatandaşa bedava ürün dağıtımı; ürünleri yerlere dökerek değil, düzenli, temiz, saygılı ve usulüne uygun yöntemlerle ürünleri ulaştırmakla olur. Yere dökülen ürünlerin vatandaşlarca toplanmadığı da açıkça görülmektedir. Tarım ürünlerinin bu şekilde israf edilmesine, piyasada darlık ile yokluk oluşturarak karaborsacılık yapılmasına ve vatandaşımızın uygun fiyatlarla gıdaya ulaşmasının engellenmesine Ticaret Bakanlığı olarak asla müsaade etmeyeceğiz.

"TARIMSAL ÜRÜNLERİ SİYASİ MALZEME HALİNE GETİRMEYE YÖNELİK HER TÜRLÜ GİRİŞİMİN KARŞISINDA DURMAYA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

Dökülen her ürünün arkasında devletimizin üreticimize sağladığı gübre, mazot, ilaç ve tohum destekleri bulunmaktadır. Ayrıca, çiftçimizin kullandığı traktör kredilerinin faiz yükünün de yüzde 50'si devletimiz tarafından karşılanmaktadır.



Milletimizin alın teriyle üretilen ürünlerin ziyan edilmesine bugüne kadar müsaade etmedik; bundan sonra da etmeyeceğiz. Ticaret Bakanlığı olarak, piyasaları manipüle etmeye ve tarımsal ürünleri siyasi malzeme haline getirmeye yönelik her türlü girişimin karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

BAKANLIK TARAFINDAN KONU TAKİBE ALINDI

Öte yandan, Bakanlık tarafından konunun takibe alındığı, Hal kanununa muhalefet ve yönetmelikleri aykırı hareket suçlamaları ile Erdoğan'a 1.4 ile 17 milyon lira arasında ceza kesmeye hazırlığında olduğu öğrenildi.