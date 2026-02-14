CHP'li ilçe başkanından silahlı poz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'de yeni bir kriz patlak verdi...

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ümraniye İlçe Başkanı Metin Demirbilek'in sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım olay oldu.

Rakı masasında bir elinde tesbihle poz veren Demirbilek'in önündeki masada siyah bir tabanca bulunması ve çektiği bu kareyi sosyal medyada yayımlaması tepki topladı.

Sosyal medyada pek çok kullanıcı, bu tavrın CHP'nin ilçe başkanına yakışmayan bir tutum olduğunu dile getirdi.

Bazı kullanıcılar ise paylaşılan bu kare ile kime ne mesaj verilmeye çalışıldığını sorguladı.

Özellikle Özgür Özel ile Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan arasındaki küfürlü tartışmanın sıcaklığını koruduğu bir ortamda birçok sosyal medya kullanıcısının, paylaşılan silahlı kareye dair "Genel başkanı gece yarısı küfür ederse, ilçe başkanı da çeker" minvalinde yorumlarda bulundu.

DEMİRBİLEK'TEN "ALGI" MESAJI

Fotoğrafın yayılmasının ardından Metin Demirbilek, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Görüntünün yıllar öncesine ait özel bir kare olduğunu savunan Demirbilek, hakkında “itibarsızlaştırma operasyonu” yürütüldüğünü ileri sürdü.

Demirbilek şunları söyledi: