CHP'li ilçe başkanından silahlı poz

- CHP Ümraniye İlçe Başkanı Metin Demirbilek'in rakı masasında silahlı pozuyla sosyal medyada paylaştığı fotoğraf tepki çekti.
- Fotoğraf, CHP'nin ilçe başkanına yakışmayan bir tutum olarak değerlendirildi ve tartışmalara neden oldu.
- Demirbilek, görüntünün eski bir fotoğraf olduğunu ve kendisine karalama kampanyası yürütüldüğünü savundu.
CHP'de yeni bir kriz patlak verdi...
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ümraniye İlçe Başkanı Metin Demirbilek'in sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım olay oldu.
Rakı masasında bir elinde tesbihle poz veren Demirbilek'in önündeki masada siyah bir tabanca bulunması ve çektiği bu kareyi sosyal medyada yayımlaması tepki topladı.
Sosyal medyada pek çok kullanıcı, bu tavrın CHP'nin ilçe başkanına yakışmayan bir tutum olduğunu dile getirdi.
Bazı kullanıcılar ise paylaşılan bu kare ile kime ne mesaj verilmeye çalışıldığını sorguladı.
Özellikle Özgür Özel ile Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan arasındaki küfürlü tartışmanın sıcaklığını koruduğu bir ortamda birçok sosyal medya kullanıcısının, paylaşılan silahlı kareye dair "Genel başkanı gece yarısı küfür ederse, ilçe başkanı da çeker" minvalinde yorumlarda bulundu.
DEMİRBİLEK'TEN "ALGI" MESAJI
Fotoğrafın yayılmasının ardından Metin Demirbilek, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Görüntünün yıllar öncesine ait özel bir kare olduğunu savunan Demirbilek, hakkında “itibarsızlaştırma operasyonu” yürütüldüğünü ileri sürdü.
Demirbilek şunları söyledi:
Değerli Ümraniyeliler ve Kamuoyuna;
Hukuki süreci devam eden, yıllar öncesine ait özel bir fotoğraf karesi üzerinden şahsıma yönelik başlatılan bu itibarsızlaştırma operasyonunun farkındayım. Konuya ilişkin avukatımın açıklaması da bilgilerinize sunulmuştur.
Göreve geldiğim günden bu yana Ümraniye için attığımız kararlı adımlar ve halkımızla kurduğumuz güçlü bağ, belli odakları rahatsız etmiş görünmektedir. Siyaseten karşımızda duramayanların, özel hayatın gizliliğini ihlal ederek ve yıllar önceki bir aile sofrasını “yeniymiş” gibi servis ederek medet ummaları, içine düştükleri acziyetin en net göstergesidir.
Şunu açıkça ifade etmek isterim ki: Sosyal medya hesaplarımda paylaşıldığı iddia edilen bu görsel, şahsım tarafından hiçbir mecrada paylaşılmamıştır.
Bu operasyon, şahsımdan ziyade temsil ettiğim makama ve Ümraniye halkının değişim iradesine yapılmış bir saldırıdır.
Bizleri asılsız gündemlerle yormaya çalışanlara cevabımızı, her zamankinden daha fazla çalışarak, sokakta vatandaşımızın yanında durarak vereceğiz. Bu kirli siyaset diline teslim olmayacak, Ümraniye için kurduğumuz hayalleri gerçekleştirmekten bir an bile geri durmayacağız.
Bu haysiyet cellatlığına karşı hukuki mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir.
Saygılarımla