Bayraktar TB3 SİHA’ları, Almanya’daki Steadfast Dart-2026 tatbikatında tam isabet sağladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

NATO kapsamında Almanya'da icra edilen 'Steadfast Dart-2026' tatbikatı devam ediyor.

NATO’nun 2026 yılındaki en önemli askeri faaliyetlerinden biri olarak gösterilen Steadfast Dart-2026 Tatbikatı, 8 müttefik ülkeden yaklaşık 10 bin askerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargâhı (SHAPE) tarafından planlanan tatbikatta, müttefik kuvvetlerin kriz bölgelerine süratle intikal ve yığınaklanma kabiliyetleri test ediliyor.

MEHMETÇİK DE SAHADA

Tatbikata 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı unsurlarıyla katılan Türkiye, bir kez sahadaki askeri gücünü ortaya koyuyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden 2 bin personelin görev aldığı organizasyonda, envanterde bulunan yerli ve milli imkanlarla üretilen silah, teçhizat ve mühimmat kullanılıyor.

TB3 SİHA'LARDAN TAM İSABET

Tatbikat kapsamında donanmanın amiral gemisi TCG Anadolu’dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA’larla Baltık Denizi’nde atış yapıldı.

Belirlenen hedefleri tam isabetle vuran SİHA'lar daha sonra güvenli bir şekilde gemiye döndü.

"KAHRAMAN MEHMETÇİKLERİMİZİ GURURLA SELAMLIYORUZ"

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından tatbikata ilişkin bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada "Tatbikatta ülkemizi temsil eden kahraman Mehmetçiklerimizi gururla selamlıyoruz." denildi.

4 GEMİ TATBİKATTA YER ALIYOR

Anadolu Deniz Görev Grubu’nda yer alan amfibi hücum gemisi TCG Anadolu’nun yanı sıra lojistik destek gemisi TCG Derya, TCG İstanbul ve TCG Oruçreis fırkateynleri de tatbikatta yer alıyor.