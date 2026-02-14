Oyuncu Ufuk Özkan "yoğun bakımda" iddialarına tepkili: Aslanlar gibiyiz

- Oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer ameliyatı sonrası "yoğun bakıma alındı" iddialarına bir video yayımlayarak yanıt verdi.
- Ameliyatı başarıyla geçen Özkan, sağlık durumunun iyi olduğunu ve söylentilerin asılsız olduğunu belirtti.
- Doktoru ve kardeşi de ameliyatın olumlu geçtiğini ve moralin yüksek olduğunu ifade etti.
Türkiye’nin sevilen oyuncularından Ufuk Özkan, bir süredir mücadele ettiği karaciğer yetmezliği nedeniyle geçirdiği kritik ameliyatı başarıyla atlattı.
Yaklaşık 11 saat süren operasyonun ardından açıklama yapan Doç. Dr. Cenk Şimşek, sürecin olumlu ilerlediğini belirtti. Şimşek, “Hastamızı şimdi yoğun bakıma alıyoruz. Bundan sonraki süreçte de yakın takibine devam edeceğiz. Şu an için herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor” ifadelerini kullandı.
Ameliyat sonrası oyuncunun kardeşi Umut Özkan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Haberler harika çok şükür. Resmen mutluluktan uçacağım havalara. Allah’ım sen büyüksün. Gelmiş geçmiş olsun” sözleriyle duygularını paylaştı.
"YOĞUN BAKIMA ALINDI" İDDİALARI SONRASI VİDEOLU PAYLAŞIM
Sosyal medyada, ameliyat sonrası oyuncunun durumunun kötü olduğuna dair çeşitli iddialar gündeme geldi. Ancak Ufuk Özkan, paylaştığı video ile bu söylentilere bizzat yanıt verdi.
Videoda ayakta ve dinç bir şekilde görünen Özkan, sağlık durumunun iyi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
Bir takım şeyler gördüm, okudum… Allah Allah, tövbe estağfurullah. Ya kim çıkarıyor bu haberleri ya? Çok şükür Allah’a aslanlar gibiyiz, her geçen gün de üstüne koya koya devam ediyoruz. Yok yoğun bakıma alındılar, yok bilmem neler falan… Yok alakası bak görüyorsun canlı canlı buradayım çok şükür, itibar etmeyiniz efendim. Biz gereken cevapları gereken yerlere veririz. Allah’a emanet olun.