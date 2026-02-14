Oyuncu Ufuk Özkan "yoğun bakımda" iddialarına tepkili: Aslanlar gibiyiz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’nin sevilen oyuncularından Ufuk Özkan, bir süredir mücadele ettiği karaciğer yetmezliği nedeniyle geçirdiği kritik ameliyatı başarıyla atlattı.

Yaklaşık 11 saat süren operasyonun ardından açıklama yapan Doç. Dr. Cenk Şimşek, sürecin olumlu ilerlediğini belirtti. Şimşek, “Hastamızı şimdi yoğun bakıma alıyoruz. Bundan sonraki süreçte de yakın takibine devam edeceğiz. Şu an için herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

Ameliyat sonrası oyuncunun kardeşi Umut Özkan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Haberler harika çok şükür. Resmen mutluluktan uçacağım havalara. Allah’ım sen büyüksün. Gelmiş geçmiş olsun” sözleriyle duygularını paylaştı.

"YOĞUN BAKIMA ALINDI" İDDİALARI SONRASI VİDEOLU PAYLAŞIM

Sosyal medyada, ameliyat sonrası oyuncunun durumunun kötü olduğuna dair çeşitli iddialar gündeme geldi. Ancak Ufuk Özkan, paylaştığı video ile bu söylentilere bizzat yanıt verdi.

Videoda ayakta ve dinç bir şekilde görünen Özkan, sağlık durumunun iyi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: