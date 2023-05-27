CHP'li Muharrem Erkek, kayyum ifadesini kullanamadı: Adını siz koyun CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, kayyum uygulamasını anlatırken, "Adını siz koyun" diyerek kayyum ifadesini kullanmaktan kaçındı. HDP ile işbirliği yapan CHP'nin verdiği sözler arasında kayyum uygulamasını kaldırmak yer alıyor.

Türkiye, 28 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidecek.

Yurt dışında oy verme işlemi tamamlanırken, rekor bir katılım gerçekleşti.

Vatandaşların yine rekor bir katılımla sandık başına gitmesi beklenirken, seçime kadar olan süreçte siyaset arenasındaki heyecan devam ediyor.

14 Mayıs gününden itibaren dağılan ittifaklara yenileri eklenirken, CHP - HDP birlikteliği ise son sürat devam ediyor.

CHP, HDP'nin desteğini almayı ikinci turda da sürdürüyor.

Öyle ki, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir anda büründüğü ülkücü kişilik bile buna engel olamadı.

HDP ile CHP'nin anlaşaması arasında da kayyum uygulamasının kaldırılması yer alıyor.

Kayyum ifadesini kullanamadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, kayyum uygulamasını anlatırken kırk takla attı, "Adını siz koyun" diyerek kayyum ifadesini kullanmaktan kaçındı.

Mehmet Akif Ersoy'un programına katılan Erkek, "Kayyum nasıl olur biliyor musunuz? Mahkeme kararı olmadan adamı alırsınız, birini atarsınız. Kayyum odur." dedi.

"Adını siz koyun"

Erkek devam eden açıklamasında kayyumla ilgili şu ifadeyi kullandı;

"Mahkeme kararı olunca zaten onun belediye başkanlığı düşüyor. Adını siz koyun"

Ümit Özdağ ile anlaşmasında kayyum da yer aldı

6'lı masa seçimlerden önce toplanmış ve açıkladıkları maddelerde, kayyumlara son vereceklerini duyurmuşlardı.

6'lı masanın yayınladığı metinde kayyuma dair ise "Seçimle gelenin seçimle gitmesini güvence altına alacak, yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz." maddesi yer almıştı.

Ancak Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında imzalanan anlaşmada, kayyum maddesi özellikle yer alıyor.

4. MADDE: "Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütünterörörgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir.

Terörle müzakere değil, mücadele edilecektir. Türkiye’nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecektir. "