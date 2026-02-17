CHP'li Murat Emir ile Gökhan Günaydın'ın dokunulmazlık dosyaları TBMM'de

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milletvekillerinin cezai ve bazı hukuki soruşturmalar kapsamında dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin talepler birikiyor.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri; Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona havale edildi.

2 YENİ DOSYA DAHA TESLİM EDİLDİ

Karma Komisyona, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir ile CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın dosyaları sevk edildi.

DAHA ÖNCE DOSYASI TESLİM EDİLEN İSİMLER

Bu iki dosyadan önce 2025'in son günlerinde, birçok milletvekilinin dosyaları teslim edilmişti.

İşte TBMM'de dosyası bekleyen diğer isimler:

CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz.

CHP Genel Başkanı Özel'in 3, CHP'li Enginyurt'un 2 dosyası bulunuyor.