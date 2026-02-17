Murat Dalkılıç'ın basın danışmanı: İllegal madde kullanmamıştır

- Murat Dalkılıç, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.
- Basın danışmanı, şarkıcının madde kullanmadığını ve yakın zamanda burun ameliyatı geçirdiğini belirtti.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik soruşturma sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aylar önce ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması başlattı.
Birçok ismin gözaltına alındığı ve peş peşe itirafların geldiği operasyonlarda da yeni gözaltılar gerçekleştirilmeye devam ediliyor.
Bu kapsamda da sabah saatlerinde yeni isimler için düğmeye basıldı.
GÖZALTINA ALINANLAR
Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda; Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı.
MURAT DALKILIÇ'IN BASIN DANIŞMANI AÇIKLAMA YAPTI
Murat Dalkılıç'ın basın danışmanı Özgür Aras, yaptığı açıklamada şöyle dedi;
"AKLANACAĞINA İNANCIMIZ TAM"
Murat Dalkılıç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen narkotik soruşturması kapsamında bugün sabah saatlerinde gözaltına alınmıştır.
Kendisinin bu süreçte ifadesinin alınmasının ve gerekli görülmesi halinde vereceği test örneklerinin ardından aklanacağına inancımız tamdır.
Geçirdiği burun ameliyatlarına bağlı olarak kullandığı antibiyotik ilaçlar dışında herhangi bir şekilde illegal madde kullanmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.
12 KEZ BURUN AMELİYATI OLDU
Murat Dalkılıç, geçtiğimiz günlerde yeni bir burun ameliyatı oldu. Tam 12 kez burnundaki sorun yüzünden ameliyat masasına yatan Dalkılıç, bir kez daha ameliyat olmaya hazırlanıyor.