Enver Aysever hakkında iddianame hazırlandı

Sanal medya hesabından paylaştığı videodaki sözleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanan gazeteci Enver Aysever hakkında iddianame hazırlandı.

Yayınlama Tarihi: 17.02.2026 13:04
  • Gazeteci Enver Aysever, sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklandı.
  • Aysever hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
  • Dava sürecine dair ayrıntılar bekleniyor.

