- Gazeteci Enver Aysever, sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklandı.
- Aysever hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
- Dava sürecine dair ayrıntılar bekleniyor.
Sanal medya hesabından paylaştığı videodaki sözleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanan gazeteci Enver Aysever hakkında iddianame hazırlandı. Aysever' hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep edildi.
