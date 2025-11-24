CHP'li vekillerden Özgür Özel'e: Partiyi arındır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor.

Ekrem İmamoğlu dahil birçok belediye başkanı yolsuzluktan tutuklanırken, partideki kurultaylarla ilgili de "şaibe" iddiaları gündeme geldi.

CHP'deki bu gelişmelerin ardından uzun süre sessiz kalan Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün bir video yayınladı ve partinin temizlenmesi gerektiğini söyledi.

ÖZGÜR ÖZEL'E MEKTUP

Kılıçdaroğlu'nun sözleri, zaten hareketli olan partinin içini iyice hareketlendirdi ve eski vekillerden sesler yükselmeye başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlıklarıyla bilinen 16 milletvekili, Özgür Özel'e partiyi arındırmasına yönelik bir mektup yazdı.

HANGİ İSİMLERİN İMZASI VAR

Özgür Özel'e yazılan mektubu imzalayanlar şu şekilde;

Ali Akyıldız - 25-26. Dönem Sivas MV



Ali Özcan - 25-26. Dönem İstanbul MV



Ali Özgündüz – 24. Dönem İstanbul MV



Ali Şeker - 25-26-27. Dönem İstanbul MV



Atila Sertel - 26-27. Dönem İzmir MV



Feramüz Şahin – 22. Dönem Tokat MV



Gaye Usluer - 25-26. Dönem Eskişehir MV



Kemal Zeybek - 25-26-27. Dönem Samsun MV



Mehmet Tüm - 25-26. Dönem Balıkesir MV



Müslim Sarı – 24. Dönem İstanbul MV



Nihat Yeşil - 25-26-27. Dönem Ankara MV



Servet Ünsal - 27. Dönem Ankara MV



Tamer Kanber - 20-21. Dönem Balıkesir MV



Ünal Demirtaş – 25-26-27. Dönem Zonguldak MV



Yıldırım Kaya - 27. Dönem Ankara MV



Züheyir Amber – 22. Dönem Hatay MV

"PARTİ İÇİNDE SUÇA KARIŞAN VARSA CHP GEREĞİNİ YAPAR"

Özgür Özel'e yapılan mektupta ise şu ifadeler yer aldı;

Sayın Genel Başkanım,



TEMİZ TOPLUM, TEMİZ SİYASETİN ÖNCÜSÜ CUMHURİYET HALK PARTİSİ TÜRKİYE'NİN YÜZ AKIDIR



İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi (Aziz İhsan Aktaş) iddianameleri üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliği ve kurumsal kimliği hedef alınmış; hukuki araçlar kullanılarak partimize ve belediyelerimize yönelik operasyonlar yürütülmektedir.



Henüz yargılama süreci başlamadan CHP'yi topluca şaibe altında göstermeye dönük bu yaklaşımın olağan olmadığı açıktır. Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuş; yolsuzluğa, rüşvete ve şaibeye tarihinin hiçbir döneminde geçit vermemiştir.



Parti içinde suça karışan varsa CHP, hukuk içinde gereğini yapar. Ancak CHP'nin tüzel kişiliğini kirletmeye yönelen her girişim, doğrudan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına saygısızlıktır.

"CHP, YOLSUZLUKLARDAN ARINDIRILMALI"

102 yıllık tarihi boyunca CHP, bu ülkenin vicdanıdır. Sadece kendi içini değil, Türkiye siyasetini de yolsuzluklardan ve kirli ilişkilerden arındırma gücüne sahiptir. Bu görev geciktirilmeden yerine getirilmek zorundadır.

ÖNERİLER SIRALANDI