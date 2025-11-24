CHP'li vekillerden Özgür Özel'e: Partiyi arındır

- CHP'li eski milletvekilleri, Özgür Özel'e partiyi arındırması için çağrıda bulundu.
- 16 vekilin imzasıyla Özel'e gönderilen mektupta, bazı partililer hakkında disiplin süreci başlatılması gerektiği belirtildi.
- Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da bir video yayınlayarak partinin temizlenmesi gerektiğini vurguladı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor.
Ekrem İmamoğlu dahil birçok belediye başkanı yolsuzluktan tutuklanırken, partideki kurultaylarla ilgili de "şaibe" iddiaları gündeme geldi.
CHP'deki bu gelişmelerin ardından uzun süre sessiz kalan Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün bir video yayınladı ve partinin temizlenmesi gerektiğini söyledi.
ÖZGÜR ÖZEL'E MEKTUP
Kılıçdaroğlu'nun sözleri, zaten hareketli olan partinin içini iyice hareketlendirdi ve eski vekillerden sesler yükselmeye başladı.
Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlıklarıyla bilinen 16 milletvekili, Özgür Özel'e partiyi arındırmasına yönelik bir mektup yazdı.
HANGİ İSİMLERİN İMZASI VAR
Özgür Özel'e yazılan mektubu imzalayanlar şu şekilde;
Ali Akyıldız - 25-26. Dönem Sivas MV
Ali Özcan - 25-26. Dönem İstanbul MV
Ali Özgündüz – 24. Dönem İstanbul MV
Ali Şeker - 25-26-27. Dönem İstanbul MV
Atila Sertel - 26-27. Dönem İzmir MV
Feramüz Şahin – 22. Dönem Tokat MV
Gaye Usluer - 25-26. Dönem Eskişehir MV
Kemal Zeybek - 25-26-27. Dönem Samsun MV
Mehmet Tüm - 25-26. Dönem Balıkesir MV
Müslim Sarı – 24. Dönem İstanbul MV
Nihat Yeşil - 25-26-27. Dönem Ankara MV
Servet Ünsal - 27. Dönem Ankara MV
Tamer Kanber - 20-21. Dönem Balıkesir MV
Ünal Demirtaş – 25-26-27. Dönem Zonguldak MV
Yıldırım Kaya - 27. Dönem Ankara MV
Züheyir Amber – 22. Dönem Hatay MV
"PARTİ İÇİNDE SUÇA KARIŞAN VARSA CHP GEREĞİNİ YAPAR"
Özgür Özel'e yapılan mektupta ise şu ifadeler yer aldı;
Sayın Genel Başkanım,
TEMİZ TOPLUM, TEMİZ SİYASETİN ÖNCÜSÜ CUMHURİYET HALK PARTİSİ TÜRKİYE'NİN YÜZ AKIDIR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi (Aziz İhsan Aktaş) iddianameleri üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliği ve kurumsal kimliği hedef alınmış; hukuki araçlar kullanılarak partimize ve belediyelerimize yönelik operasyonlar yürütülmektedir.
Henüz yargılama süreci başlamadan CHP'yi topluca şaibe altında göstermeye dönük bu yaklaşımın olağan olmadığı açıktır. Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuş; yolsuzluğa, rüşvete ve şaibeye tarihinin hiçbir döneminde geçit vermemiştir.
Parti içinde suça karışan varsa CHP, hukuk içinde gereğini yapar. Ancak CHP'nin tüzel kişiliğini kirletmeye yönelen her girişim, doğrudan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına saygısızlıktır.
"CHP, YOLSUZLUKLARDAN ARINDIRILMALI"
102 yıllık tarihi boyunca CHP, bu ülkenin vicdanıdır. Sadece kendi içini değil, Türkiye siyasetini de yolsuzluklardan ve kirli ilişkilerden arındırma gücüne sahiptir. Bu görev geciktirilmeden yerine getirilmek zorundadır.
ÖNERİLER SIRALANDI
Sayın Genel Başkanım; bu çerçevede önerilerimiz şunlardır:
1) Konumu ve görevi ne olursa olsun, haklarında çeşitli iddialar bulunan veya açıkça iftiraya uğradığını belirten partililerle ilgili iddiaların araştırılması amacıyla bağımsız bir parti içi heyet oluşturulmalı; inceleme süreci hızlı ve şeffaf biçimde yürütülmelidir.
2) Araştırma sonucunda iddialara ilişkin delil ve emare elde edilmesi halinde, yargı sürecinden bağımsız olarak gerekli tedbirler alınmalı ve disiplin süreci işletilmelidir.
3) Kendilerine iftira atıldığı iddiasında bulunan parti üyelerinin, iddiada bulundukları kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmaları sağlanmalı; bu yola başvurmayanlarla ilgili de disiplin süreci başlatılmalıdır.
4) Bütün bu süreçlerin sonunda olayın sorumluları, haklarında yapılan işlemler ve bundan sonraki adımlar kamuoyuna açık bir şekilde duyurulmalıdır.
Türkiye'de siyasetin temizlenmesinin teminatı da, toplumsal arınmanın öncüsü de Cumhuriyet Halk Partisi'dir.
Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini karalamaya çalışan her girişim, hem hukuk hem de tarih önünde kaybetmeye mahkûmdur.
Cumhuriyet Halk Partisi'ni kirletmeye kalkışan herkes hak ettiği yanıtı er ya da geç alacaktır.
Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin yüz akıdır.