CHP'li Veysi Uyanık: 50'nin üzerinde il başkanını maaşa bağladılar

Cumhuriyet Halk Partisi şu sıralar yolsuzluk, rüşvet ve şaibeli kurultaylar ile anılıyor.

Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız'ın ifadelerinde, aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu bazı isimlerin, rüşvet ve yolsuzluğa bulaştıkları ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz günlerde çıkan Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde de bu yolsuzluk ve rüşvet ağı ortaya döküldü.

Aynı şekilde CHP'nin kurultayında da delegelere para verildiğine yönelik bazı ifadeler bulunuyor.

CHP eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık ise Nuray Başaran'ın TYT Türk ekranlarında katıldığı yayında, dikkat çeken ifadeler kullandı.

İL BAŞKANLARININ "MAAŞA BAĞLANDIĞINI" SÖYLEDİ

CHP eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık , yayın sırasında il başkanlarının maaşa bağlandığını söyledi ve Aziz İhsan Aktaş ile Ertan Yıldız'ın ismini verdi.

Uyanık, dikkatleri çeken açıklamasında şöyle devam etti:

"50'DEN FAZLA İL BAŞKANI MAAŞA BAĞLANDI"

"Aziz İhsan Aktaş, Ertan Yıldız, 2022'den başlamak kaydıyla CHP'li 50'den fazla il başkanını maaşa bağladınız mı bağlamadınız mı? Evet bağladılar.

50'nin üzerinde 2022'den sonra 52 tane il başkanını maaşa bağlandınız mı bağlamadınız mı?

"KEMAL BEY ZAMANINDA BAŞLADILAR"

Ne kadar maaşa bağladıklarını bilmiyorum, savcılıkta çıkacak. 2022'de başladılar bu işe, Kemal Bey zamanında başladılar bu işlere. Ertan Yıldız'ın ifadesinde de var."