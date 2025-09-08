CHP'liler İstanbul il başkanlığı önünde kayyuma karşı barikat kurdu

İstanbul'da gergin pazartesi...

Şaibeli CHP kurultay ve kongre davalarında kararlar açıklandıkça siyaset gündemi de ısınıyor.

Bu kapsamda CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasıyla birlikte kayyum kararı geldi.

CHP'DE KAYYUM KAOSU

CHP İstanbul Eski İl Başkanı ve milletvekili olan Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanması ve akabinde görevi kabul etmesi CHP'yi karıştırdı.

İl binası önünde nöbete başlayan CHP'li yönetici ve partililerle polis arasında gece boyunca gerilim sürdü.

CHP İL BİNASI ÇEVRESİNDE BARİKATLAR KURULDU

Tekin'in binaya gelişi beklenirken CHP'liler, bir yandan polisle çatışıyor bir yandan da barikat kuruyor.

Binaya giden yolların belediye bankları, merdivenler, dubalar ve çöp kovaları gibi birçok nesneyle kapatıldığı bölgede CHP'li milletvekilleri ve yöneticiler de barikatın arkasında Gürsel Tekin'i beklemeye başladı.