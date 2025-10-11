CHP'nin heykel hizmetinde son eser Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden

CHP belediyeciliği, heykel çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Belediyeler, heykel açılışları için kıyasıya bir mücadele içinde..

COŞKUYLA AÇILDI

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, '10.10. Dünya Balıkesirliler Günü'nde şehrin kalbi olan Cumhuriyet Meydanı’nın 2. Etabı ve 'Cumhuriyet Rölyefi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılış törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın’ın yanı sıra sayıda siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

BALIKESİR YENİ MEYDANA KAVUŞTU

Şehre nefes aldıran Cumhuriyet Meydanı’nın ikinci etabı kısa sürede tamamlanarak hizmete açıldı. Toplam 3 bin 400 metrekare alana sahip olan meydanda 335 metrekarelik yeşil alan, 2 bin 940 metrekarelik sert zemin bulunuyor.

Çalışmalarda 3 bin 216 çiçek, 22 ağaç ve 761 çalı dikimi yapıldı. 200 metrekarelik rulo çim ile yeşillendirilen meydanda oturma alanı da 60 metrekareye çıkarıldı.

"BALIKESİR'İMİZİN TÜM İLÇELERİNİ GÜZELLEŞTİRİYORUZ"

Balıkesir’i hak ettiği noktaya çıkarmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Ahmet Akın, sadece yerin üzerine değil yerin altına da yatırımlar yaptıklarını belirtti.

50 yıllık bir altyapıyı değiştirmek için büyük projeler yürüttüklerini aktaran Akın, "50 yıllık altyapımızı değiştirmek için bir taraftan 20 ilçemizde çalışıyoruz. Bir taraftan da Balıkesir’imizin tüm ilçelerini güzelleştirmek, vatandaşlarımızın nefes alacağı ortamlar yaratmak, gençlerimize sosyal alanlar sağlamak ve emeklilerimizi rahat ettirmek için ve yeni merkezler kazandırmak için de çalışıyoruz. Cumhuriyet Meydanımız adını Cumhuriyet’imizden alan, bize birliği ve beraberliği hatırlatan Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukları, yani Balıkesir’in yiğit evlatlarının buluşma noktasıdır. Bu emanete sahip çıkan bizler Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine sahip çıkıp onu daha yukarıya çıkarmak için mücadele ediyoruz." şeklinde konuştu.

"EMANET KUTSALDIR"

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Balıkesir’i 7 kez ziyaret ettiği bilgisini paylaşan Akın, her ziyaretinde de Balıkesir’e büyük değer verdiğini söylediğini belirtti.

'Balıkesir emanettir’ diyen Akın, konuşmasına şöyle devam etti:

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Balıkesir’imize sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Çünkü emanet kutsaldır. Atatürk’ümüzün Balıkesir ziyaretini ve Cumhuriyet’imizi anlatan rölyefinde açılışını yapıyoruz. Bu eser, bir yandan Gazi Mustafa Kemal’in şehrimizle kurduğu güçlü bağı simgelerken, diğer yandan da Cumhuriyetimizin fedakârlıklarla örülü yolculuğunu bizlere hatırlatmaktadır. Böylece Cumhuriyet Meydanı’mızı yalnızca bir buluşma noktası olarak değil, tarihimizin ve geleceğimizin ortak hafızası olarak da öne çıkartmak istedik. Onun için bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur. Ötekileştirme yoktur, birleştirme vardır. Onun için de her konuşmamda Kuvayımilliye’den ve Kuvayımilliye’nin öneminden bahsediyorum.

"BALIKESİR SIRADAN BİR ŞEHİR DEĞİL"

Balıkesir’in sıradan bir şehir olmadığını vurgulayan Akın, şunları kaydetti: