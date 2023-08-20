CHP'nin heykel hizmetinde son eser Kartal Belediyesi'nden

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CHP belediyelerinin heykel hizmeti bitmedi.

Yerel seçimlere 7 ay gibi kısa bir süre kala açılışlar devam ediyor.

İl ve ilçelerdeki CHP yönetimleri heykel çalışmalarına son dönemde adeta hız verdi.

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Kasabadan şehirlere CHP heykelciliği

En küçük beldeden en büyük şehirlere kadar CHP yönetimindeki her yerleşim biriminde açılışlar art arda yapılıyor...

Toplu taşıma, kentsel dönüşüm, altyapı gibi insanların hayati ihtiyaçlarına çözüm bulamayan CHP belediyeleri heykel açılışları ile acziyetlerini gizlemeye devam ediyor.

Gözden Kaçmasın Antalya'da 10 bin ton kum kullanarak onlarca heykel yapıldı Haberin Detayları

Kartal'da Naim Süleymanoğlu heykel açılışı

Son açılış İstanbul'un Kartal ilçesinde yapıldı.

CHP'li Kartal Belediyesi yaptırdığı merhum halter sporcumuz Naim Süleymanoğlu'nun heykelin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel yaptı.

Törene çok sayıda partili katıldı.