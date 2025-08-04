CHP'nin komisyon için isim önerisi belli oldu

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Emir, basın toplantısı sırasında yarın ilk toplantısını yapacak olan Terörsüz Türkiye komisyonu hakkında da konuştu.

Emir, Meclis’te ilk toplantısını yarın gerçekleştirecek komisyon için partisinin isim önerisini açıkladı.

"DEMOKRASİ VE ADALET KAVRAMLARI BU İSİM İÇERİSİNDE OLMALI"

Emir, “Bizim için demokrasi ve adalet olmazsa olmazımızdır. Demokrasi ve adalet kavramlarının mutlaka bu isim içerisinde olması gerekir. Bizim önerimiz: ‘Demokrasi, Adalet ve Toplumsal Mutabakat Komisyonu’” dedi.

Emir, Meclis bünyesinde kurulan ve ilk toplantısını yarın yapacak komisyona ilişkin de şunları söyledi:

"BU KOMİSYONUN NASIL ÇALIŞACAĞI ÖNEMLİ"

Bir komisyon gerekliliği, özellikle Kürt sorunu ve Türkiye’deki demokratikleşmenin önündeki sorunların tespiti ve çözümü için asıl işlev görmesi gereken yerin TBMM olduğunu, milli iradenin temsilcilerinin yani milletvekillerinin ve aynı zamanda söyleyecek sözü olan herkesin; sivil toplumun, derneklerin, şehit yakınlarının, gazilerin, üniversitelerin, kanaat önderlerinin gelip konuşacağı ve toplumsal mutabakatı en geniş şekilde bulacağımız, herkesin tatmin olacağı ve toplumsal yaraları değişmeyeceğimiz, onaracağımız bir sürecin ancak ve ancak Meclis çatısı altında; şeffaf, dürüst, açık, halkın göz önünde yapılabileceğini öteden beri söylüyoruz.



Komisyon önerisi bizimdi ve biz zaten bu konuda çalışmaları olan, hazırlığı olan bir parti olarak da bu komisyona girmekten elbette ki çekinmeyiz ve bu komisyonda görevimizi yapacağız. Ancak bu komisyonun nasıl çalışacağı son derece önemlidir.



Eğer amaç gerçekten Türkiye’nin silahların bırakıldığı, terörün sonsuza dek yok edildiği, demokrasinin yeşertildiği, özgürlüklerin genişletildiği, Anayasa’nın çiğnenmediği, AYM kararlarına uyulduğu bir süreci başlatacaksak bunun yeri bu komisyon olmalıdır ve bu ancak bu komisyonda konuşularak yapılabilir.



Ama bunun için öncelikle komisyonun adından başlayarak nasıl çalışacağı, gündemini nasıl belirleyeceği, kararlarını nasıl alacağı ve nasıl şeffaflığı sağlayacağı bizim için son derece önemlidir ve kırmızı çizgilerimizdir.

CHP'NİN KOMİSYONDA YER ALMASI İÇİN BELİRLEDİĞİ İSİMLER

Partiden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel; toplumsal barışın, adaletin ve demokrasinin tam mutabakatla tesis edilmesi beklentisiyle Meclis’te kurulacak komisyonda Cumhuriyet Halk Partisi’ni temsil etmek üzere, aşağıdaki milletvekillerini görevlendirmiştir.

- Ankara Milletvekili Murat Emir

- Ankara Milletvekili Okan Konurlap

- Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu

- Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu

- İstanbul Milletvekili Türkan Elçi

- İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer

- İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı

- İzmir Milletvekili Murat Bakan

- İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen

- İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun”

KOMİSYON ÜYE DAĞILIMI

İYİ Parti'nin katılmama kararı aldığı komisyonda toplam 48 üye yer alacak.

21 isimle AK Parti en fazla sandalyeye sahip parti oldu.

AK Parti'yi 10 sandalye ile CHP takip ediyor.

DEM Parti ve MHP de ise, 4 sandalye ile eşitlik söz konusu.