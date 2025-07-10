CHP'nin kurultay davası 15 Eylül'e ertelendi

CHP'nin şaibeli kurultay davasında yeni gelişme....

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nda bazı delegelere para karşılığı oy kullandırıldığı iddialarıyla açılan dava, siyasi partiler kanununa muhalefet suçlamasıyla devam ediyor.

MUTLAK BUTLAN KARARI ÇIKMADI

Parti içinde uzun süredir tartışmalara yol açan dava, CHP’nin eski ve yeni yönetimini karşı karşıya getirmişti.

Dava kapsamında mahkemeden beklenen 'mutlak butlan' kararı çıkmazken, davanın dördüncü celsesi, 8 Eylül'e ertelenmişti.

15 EYLÜL'E ERTELENDİ

Ancak dava kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın dördüncü celsesi, 15 Eylül tarihine ertelendi.

Eğer bu davanın bu celsesinde mahkemeden mutlak butlan kararı çıkarsa, Kemal Kılıçdaroğlu tekrar CHP'nin başına geçecek.

İKİNCİ GÖREVSİZLİK KARARI

Dava sürecinde, bir önemli gelişme de geçtiğimiz günlerde yaşandı.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği görevsizlik kararı, 1 Temmuz günü Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırılmıştı.

CHP kurultay davasında mahkeme, 4 Temmuz tarihinde tekrar görevsizlik kararı verdi.

Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi, bu kez dosyayı ağır cezaya değil, bölge mahkemesine gönderdi.

ŞAİBELİ KURULTAY DAVASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca; Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş'in de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında, "siyasi partiler kanununa muhalefet" suçundan iddianame düzenlemişti.

İddianamede, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirdiği kurultayda, bazı delegelere menfaat karşılığı oy kullandırıldığı iddialarına yer verildi. Hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun 53 ve 37. maddeleri kapsamında 12 kişi hakkında 3 yıla kadar hapis istenmişti.

"HAREM-İ İSMET" ÇIKIŞI VE ALEVLENEN CHP KAVGASI

Tartışmalar kapsamında uzun süre sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu'nun "Herkes bilsin ki; bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harem-i ismetinde boğmaya muktediriz." ifadelerini kullandığı yazılı açıklaması, bu durumu daha da belirgin hale getirmişti.

"ÖZGÜR BEY'İN BU KADAR ÇOK MİTİNG YAPMASI DOĞRU DEĞİL"

Kemal Kılıçdaroğlu ile bir il başkanı ve milletvekilinin yaptığı görüşme, Ankara kulislerinde büyük yankı uyandırmıştı.

Görüşmede Kılıçdaroğlu'nun, il başkanına şu ifadeleri kullandığı öne sürülmüştü:

"Mutlak butlan kararı çıkarsa kabul ederim. Mahallelerden başlayarak kongre sürecini başlatırım. 10 ay sürmesini bekliyorum ancak 1 buçuk-2 yıla kadar uzayabilir.- Ekrem Bey, bir belediye başkanı. Özgür Bey'in bu kadar çok miting yapması doğru değil. Ben Aziz Kocaoğlu'nda böyle davranmadım. Yargı sürecini takip etmemiz gerekiyor.- Yeni anayasa konusunda köprüleri atmak yerine iktidarla konuşulmalı, masaya oturulmalı."

KILIÇDAROĞLU'NA 3 KİŞİLİK CHP HEYETİNDEN ZİYARET

Ankara ve Mersin büyükşehir belediye başkanları Mansur Yavaş ve Vahap Seçer ile CHP Parti Meclisi üyesi Engin Özkoç, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Partinin bu 3 önemli ismi, Kılıçdaroğlu'na 'mutlak butlan ve kayyuma karşı' destek açıklaması yapmasını teklif etti.

"PARTİMİ KAYYUMA TERK EDEMEM"

İsmail Saymaz'ın köşesinde verdiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu ise bu teklife, “Böyle bir açıklama yapamam. Umarım, mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım? Karardan sonra Özel ile oturur, konuşuruz.” cevabını verdi.

"BU CEVABI BEKLİYORDUM"

3 isim, daha sonra bu konuşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e anlattı.

Özel, bu çıkışı "Böyle bir cevabın geleceğini tahmin ediyordum.” şeklinde yorumladı.