CHP'nin kurultay salonunda zincir ve kelepçeler

Cumhuriyet Halk Partisi, şaibeli kurultaylar ve yolsuzluklarla anılıyor.

Kendi içerisinde her geçen gün daha fazla çalkalanan CHP, bugün yeniden kurultay yapıyor.

CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı, Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde saat 10.00'da toplandı.

900'DEN FAZLA DELEGE OY KULLANACAK

Olağanüstü Kurultay’da 900'den fazla kayıtlı delege oy kullanacak.

Kurultay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Kurultayda, önce kurultay başkanlık kurulu seçimi yapılacak.

Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşmasının ardından genel başkan, PM üyeleri ve YDK üyeleri hakkında güven oylaması yapılacak.

Ardından genel başkan, PM üyeleri ve YDK üyeleri için ayrı ayı seçim yapılacak.

İSTANBUL DELEGELERİ OY KULLANMAYACAK

Hukuki tartışma oluşturmamak için bugünkü kurultayda, mahkeme kararıyla geçici olarak görevden uzaklaştırılan 196 İstanbul delegesi oy kullanmayacak.

KURULTAY SALONUNDA ZİNCİR VE KELEPÇELER

Kurultay salonunda dikkat çeken bir görüntü vardı.

Kurultay salonunda zincirler ve kelepçeler arkasına Ekrem İmamoğlu ile tutuklu belediye başkanlarının fotoğrafları yerleştirildi.

CHP'de belediye başkanlığı yapan, yolsuzluk ve rüşvetten tutuklanan başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere bazı isimlerin fotoğraflarından "Silivri Zindanı" yazılı bir köşe yapıldı.