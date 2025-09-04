CHP'nin mitinginde ilginç anlar: İmamoğlu'na tapıyorum

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yolsuzluk operasyonları ve şaibeli kurultaylar, gündemin büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan operasyonlarda Ekrem İmamoğlu, yolsuzluktan tutuklandı.

Bu operasyonlar CHP'li belediyelere yayılırken, İstanbul İl Kongresi ise iptal edildi.

Şaibe karıştırılan kongrenin iptal edilmesi üzerine CHP, Zeytinburnu'nda miting yaptı.

"İMAMOĞLU'NA TAPIYORUZ"

Mitinge katılan bazı vatandaşların ilginç sözleri, dinleyenleri şaşkınlığa uğrattı.

Miting öncesi konuşan bir kişi, "İmamoğlu’na tapıyoruz, varımız yoğumuz İmamoğlu. Canımızı vermeye geldik." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Mitingde Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterenler vardı.

Bazı şahıslar, "Kılıçdaroğlu'nun partiden ihraç edilmesini istiyorum. Bu olacak bir şey değil. Bu ülkeye ihanet." dedi.