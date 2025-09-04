Abone ol: Google News

CHP'nin mitinginde ilginç anlar: İmamoğlu'na tapıyorum

CHP'nin Zeytinburnu mitingine katılan bir vatandaşın sözleri dikkati çekti. Ekrem İmamoğlu'na taptığını söyleyen şahıs, "Canımızı vermeye geldik" dedi.

ANKA ANKA
Yayınlama Tarihi: 04.09.2025 09:03

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yolsuzluk operasyonları ve şaibeli kurultaylar, gündemin büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan operasyonlarda Ekrem İmamoğlu, yolsuzluktan tutuklandı. 

Bu operasyonlar CHP'li belediyelere yayılırken, İstanbul İl Kongresi ise iptal edildi.

Şaibe karıştırılan kongrenin iptal edilmesi üzerine CHP, Zeytinburnu'nda miting yaptı. 

"İMAMOĞLU'NA TAPIYORUZ"

Mitinge katılan bazı vatandaşların ilginç sözleri, dinleyenleri şaşkınlığa uğrattı. 

Miting öncesi konuşan bir kişi, "İmamoğlu’na tapıyoruz, varımız yoğumuz İmamoğlu. Canımızı vermeye geldik." dedi. 

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Mitingde Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterenler vardı.

Bazı şahıslar, "Kılıçdaroğlu'nun partiden ihraç edilmesini istiyorum. Bu olacak bir şey değil. Bu ülkeye ihanet." dedi. 

