CHP'nin şaibeli kurultayıyla ilgili Cemal Canpolat'ın verdiği ifade partiyi karıştırdı

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile ilgili devam eden soruşturma giderek derinleşiyor.

Şaibe iddialarıyla yargıya taşınan CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na en çok delegeyi gönderen İstanbul’da, eski il başkanı Cemal Canpolat savcılığa ifade verdi.

Canpolat, 2023’teki İstanbul İl Kongresi’nde delege seçimlerinde usulsüzlük yaşandığını öne sürdü.

"HIRSIZI SAVUNACAK HALİMİZ YOK"

Herkese eşit muamele yapılması gerektiğini söyleyen Canpolat, "Parti içinde kuralların dışına çıkan kim varsa devlet gereğini yapmalıdır. Hırsızı savunacak halimiz yok.

Babamızın oğlu olsa bile savunamayız. Ülkenin arınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"BELGE YOK AMA DEVLETİN GÜCÜ YETER"

Savcılıkta mağdur sıfatıyla ifade veren Canpolat, belgelerinin olmadığını ancak yaşanan hareketlilikten usulsüzlükleri net biçimde gördüğünü savundu.

Canpolat, "Bir günde her şey değişti. Devletin gücü, seçim dönemi kimin işe alındığını, kimlerin yakınlarının kadrolara doldurulduğunu ortaya çıkarmaya yeter" dedi.

"DESTEKÇİLERİM BİR ANDA TAVIR DEĞİŞTİRDİ"

Kongre sürecinde yakın çevresinden bile ani tavır değişiklikleri gördüğünü belirten Canpolat, "Beni destekleyen insanlar bir anda tavır değiştirdi.

Belediyeye talimatla alınan işçiler, tayin ve terfiler üzerinden aldığım duyumlar beni teyit etti" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Canpolat’ın açıklamaları, parti içinde 'değişimci' olarak bilinen CHP’lilerin tepkisini çekti.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan CHP üyeleri Canpolat’ı "Suç uydurup CHP’yi iktidara ispiyonlamak" ile suçladı ve Genel Merkez’i Canpolat'ı ihraç etmeye çağırdı.

VICTOR HUGO ALINTISIYLA MESAJ

Tepkilerin ardından sosyal medyada Victor Hugo’dan bir alıntı paylaşan Canpolat, "Ağaç gibi olun; yapraklarınızı değiştirin ama asla köklerinizi değil.

Fikirleriniz değişebilir ama değer ve ilkeleriniz asla" sözleriyle tavrını koruduğunu ima etti.