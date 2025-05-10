Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından mitingli eylem başlattı.
Şehir şehir gezen CHP'nin yeni durağı ise Van oldu.
KATILIM OLDUKÇA DÜŞÜK OLDU
Van Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde boş alanlar göze çarparken, çevre illerden getirilen partililer de düşük katılımı telafi edemedi.
MİTİNG BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Doğu Anadolu'daki çalışmalarına hız verirken, Van'daki miting beklentilerin altında kaldı.
Alanda toplanan partililerin sayısı, geçmiş dönemlerde yapılan mitinglere kıyasla oldukça sınırlı kaldı. Bazı vatandaşlar mitingi uzaktan izlemekle yetindi.
OTOBÜSLE TAŞINAN DESTEKÇİLER DAHİ ALANI DOLDURAMADI
Parti yönetiminin çevre illerden otobüslerle destekçi taşımasına rağmen alandaki boşluklar dikkatlerden kaçmadı.
Mitingin yapıldığı kent meydanında geniş güvenlik önlemleri alınırken, bazı vatandaşlar ise ilgisiz kaldı.
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