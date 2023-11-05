CHP'nin yeni genel başkanı seçilen Özgür Özel'in siyasi kariyeri Siyasi hayatı boyunca girdiği tüm seçimleri kaybeden, sadece kurultayı kazanan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel karşısında girdiği yarışı kaybetti... Peki CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel'in siyasi kariyerinde neler var..

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi kurultayı sona erdi..

38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için yarışan Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında süren seçim, Kılıçdaroğlu'nun 644, Özel'in 682 oy almasıyla sona erdi.

CHP'nin yeni genel başkanı seçildi

Ancak delege oylarında 684 olan salt çoğunluğun alınmaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı.

2. tur oylamalarının da sona ermesiyle birlikte 812 oy ile kazanan Özgür Özel, CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.



Galibiyetin ardından, değişimciler arasında sivrilerek çıkan Özel'in siyasi kariyeri merak konusu oldu.

Özgür Özel kimdir?

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili olarak Kılıçdaroğlu'nun A takımından genel başkanlığa yükselen Özel, 21 Eylül 1974 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. Baba adı Talat anne adı Şükran olan Özgür Özel ilköğretimini Manisa Merkez Gazi İlkokulu'nda tamamladı.

Lise öğrenimine İzmir'de bulunan Bornova Anadolu Lisesinde başlayan Özel son yılında Manisa Lisesine geçerek oradan mezun olmuştur. Özgür Özel 1997 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu.

Siyasi kariyeri

Üniversiteden mezun olduktan sonra eczacılık yapmaya başlayan Özgür Özel 2009 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Manisa Belediye Başkan adayı oldu ancak seçilemedi.

Özgür Özel ilk kez 2011 Türkiye genel seçimlerinde CHP Manisa milletvekili olarak seçildi meclise girdi. 2014 yerel seçimlerinde yeniden Manisa Büyükşehir belediye başkan adayı olan Özgür Özel yine kazanamadı.

Haziran 2015 ve Kasım 2015 genel seçimlerinde tekrar CHP Manisa milletvekili olarak meclise girdi.

24, 25, 26, 27 ve 28. dönem Manisa milletvekili olan Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin 24 Haziran 2015 tarihinden 3 Haziran 2023 tarihine kadar Grup Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Özgür Özel 3 Haziran 2023 tarihinde ise CHP Grup Başkanı olarak seçildi.

Didem Özel ile evli olan Özgür Özel'in İpek isminde bir kızı bulunmaktadır. Özgür Özel iyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilmektedir.

49 yaşındaki Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4 Kasım tarihinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçildi..