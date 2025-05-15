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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk operasyonu kapsamından Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in siyaset üretme yetersizliği devam ediyor..

Çareyi sokakları karıştırmakta bulan Özgür Özel, eylemcileri meydanlara çağırarak, polisleri hedef gösterse de bir sonuca varamadı..

Bunun üzerine sık sık Silivri'ye giden Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ile görüşüp olayları değerlendiriyor..

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen İmamoğlu'nun önündeki tek engelin diploma iptali olduğunu söyleyen Özel, Habertürk TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

"Adayı artış değiştiremem, diplomanın geri geleceğini düşünüyorum" diyen Özel'in CHP'nin yol haritasından bahsederken "A,B,C,Z planımız İmamoğlu" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

"A,B,C, Z PLANIMIZ EKREM İMAMOĞLU"

Özel, şu ifadeleri kullandı:

Ekrem İmamoğlu dışında bir aday konuşmayı doğru bulmam. Adayı artık değiştiremem.



Diplomanın geri geleceğini düşünüyorum.



Bizim A,B,C, Z planımız Ekrem İmamoğlu. Aday artık kendi bile kendini değiştiremez. Arkasında 15 milyon vatandaş var.



O gün gediğinde aday olamıyorsa, mücadelenin büyüdüğü yerde sen adayı milletten kaçırırsan, onun yerine gösterdiğin adaya yüzde 70 oy verir. Partilere 400 milletvekili verir. 400 milletvekili olursa hızlı bir şekilde hızlandırılmış parlamenter sistemine döneriz.

"İMAMOĞLU BAŞBAKAN OLUR, CUMHURBAŞKANI MANSUR YAVAŞ OLUR"

Ekrem İmamoğlu icranı başı olur, Başbakan olur. Tarafsız cumhurbaşkanı bugünkü tavrına bakılırsa Mansur Yavaş olur. Mansur Bey geçmişte 'kimsenin yedeği değilim' demişti. Ben de kendisini bu pozisyona sokmak istemem.



Mansur Bey'in Ekrem Bey'le gösterdiği dayanışma, parti kimliği, hukukçu kimliği, icracı kimliği çok önemli. O gün şartlar geldiğinde kendisi ne düşünür, biz ne düşünürüz, kamuoyu ne düşünülür bakılır.

"MANSUR BEY'İ DEĞERSİZLEŞTİRECEK BİR ŞEY SÖYLEMEM"