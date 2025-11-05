Çorum'da hamsinin kilosu 40 liraya düştü: Kuyruk oluştu

Hamsi bolluğu yaşanıyor...

Çorum'da bir balıkçı, sezonun en sevilen balıklarından olan hamsinin kilosunu 40 liradan satmaya başladı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Ucuz hamsi satıldığını duyan vatandaşlar ise balıkçı önünde metrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu.

KİLO SINIRI KONULDU

Esnaf tüm vatandaşların talebini karşılayabilmek için vatandaşlara 2,5 kilodan fazla hamsi alamayacaklarını söyledi.

"VATANDAŞIMIZ BALIĞA DOYSUN DİYE DE FİYATI 40 TL'YE ÇEKTİK"

Her vatandaşın sofrasında balığın bulunmasını düşünerek böyle bir kampanya yaptıklarını belirten iş yeri Sahibi Osman Yiğit şu ifadeleri kullandı:

30 senedir bu sektördeyim. Çocukluğumuzdan beridir bu işi yapıyoruz. Hep kendimize çalışalım, demedik. Biraz da vatandaşa çalışalım, herkesin evine balık girsin, herkes balık yesin, dedik. Balık demek, sağlık demek, vatandaşlarımız tüketsinler diye böyle bir şey yaptık. Çorum'umuzda deniz olmamasına rağmen Karadeniz bölgesinden bizim fiyatımız şu an çok çok uygun. Vatandaşımız balık yesin ve balığa doysun diye de fiyatı 40 TL'ye çektik. Bu durumdan müşterilerimiz de çok memnun. Talep zaten kendisini de belli ediyor. Her zaman her yerde hizmet şart.

"ALIP EVE GÖTÜRÜP ÇOLUK ÇOCUK YİYECEĞİZ"

Kuyrukta bekleyen vatandaşlardan Gazi Kantemir, fiyatın çok uygun olduğunu belirterek, "Evim buraya yakın, yoldan geçerken balığın fiyatını gördüm ve uygun buldum. Alıp eve götürüp çoluk çocuk yiyeceğiz. Çok da güzel bir şey oldu" diye konuştu.