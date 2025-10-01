Çorum'da Osmancık'ın 'beyaz altını'nda hasat başladı

Türkiye'de kalitesiyle sofraların vazgeçilmezi haline gelen Osmancık pirincinin üretim sezonu sona erdi.

Pirincin, 'pırlanta' ya da 'beyaz altın' olarak adlandırıldığı ilçede, çeltik hasadı tanelerin olgunlaşmasıyla başladı.

HASAT 6 AYDA TAMAMLANIYOR

Mayıs ayında ekimine başlanan ve olgunluğunu yaklaşık 6 ayda tamamlayan çeltik, biçerdöverlerle hasat ediliyor.

Hasat edilen çeltikler daha sonra kurutulma işleminden geçirilecek.

YÜZDE 30 DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Son aşamada ise pirinç fabrikalarına satılan çeltikler, özel bir gayretle kabuklarından ve kepeklerinden ayrılıp pirinç haline getirilecek.

İlçede 20 bin dekar alanda 700'ü aşkın üreticinin ekimini yaptığı çeltiğin rekoltesinde ise yüzde 30 düşüş beklentisi bekleniyor.

"ÇELTİK TARIMI İLE YAKLAŞIK 40 YILDIR UĞRAŞMAKTAYIZ"

Osmancık'ta 40 yıldır çeltik üretimi yapan Ahmet Çeltik, "Ekime bilindiği gibi mayıs ayının ilk haftası başlıyoruz. Mayısın son günlerine kadar ekim işlemi devam ediyor." derken şunları kaydetti:

Ondan sonraki süreçte sulama, gübreleme, ilaçlama işlemlerini yapıyoruz. Başka bölgelerde farklılık gösterebilir. Bizim bölgemizde eylül ayının ikinci haftası biçime başlıyor ve ekim ayının ortalarına kadar devam ediyor ve hasadımızı tamamlıyoruz. Zaman zaman iyi olsa da bu seneki yıl da çok iyi geçmeyen yıllardan birisi oldu. Bunun sebeplerini tam olarak biz bilemiyoruz. Ama edindiğim tecrübeye dayanarak ilkbahar mevsimi mayıs, haziran ayının ortalarına kadar gece-gündüz sıcaklığı aşırı derecede farklılık gösterdi. Ona bağlıyoruz. Yoksa biz her yıl aynı işlemi uygulayıp daha iyi verim alabiliyorduk. Ama bu yıl maalesef aynı işlemi uygulamamıza rağmen aynı verimi alamadık. Rekoltemizde yaklaşık yüzde 30 civarında bir düşüş bekleniyor. En azından benim şu ana kadar hasat ettiğim yerler öyle. Komşularımınki de benimkinden farklı değil. Görünüşte benimkinden daha az olanlar da var.

"BU SENE REKOLTE OLDUKÇA DÜŞÜK, 500 KİLO 350 KİLO VERİMİ OLAN YERLER VAR"

Yaklaşık 16 yıldır Osmancık'a çeltik hasadına geldiklerini ve bu yıl verimin düşük olduğunu belirten biçerdöver operatörü Hasan Tür ise, "Çeltiğin durumuna göre günlük 35-50 dönüm arası çeltik biçimi gerçekleşiyoruz. Bu sene rekolte oldukça düşük, 500 kilo 350 kilo verimi olan yerler var." diye konuştu.