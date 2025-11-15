Çorum'da vefat eden 96 yaşındaki Kore gazisi defnedildi

- 96 yaşındaki Kore gazisi Mehmet Doğan, Çorum'un Kargı ilçesinde vefat etti.
- Beygircioğlu köyünde düzenlenen törenle Türk bayrağına sarılı tabutuyla camiye götürüldü.
- Cenaze namazının ardından Doğan, köy mezarlığına defnedildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Çorum’da ikamet eden Kore gazisi Mehmet Doğan hayatını kaybetti.
Beygircioğlu köyünde vefat eden Kore gazisi için köyünde cenaze töreni düzenlendi.
Doğan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından Beygircioğlu Köyü Camisi'ne götürüldü.
KÖY MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ
İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Doğan'ın cenazesi, köy mezarlığına defnedildi.
Törene gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, Belediye Başkanı Hamit Dereli, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şimşek, İlçe Emniyet Amiri Çağatay Özyılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Gülhan Demiral, CHP İlçe Başkanı Hakan Çelik ile vatandaşlar katıldı.