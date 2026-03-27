İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, gün içinde dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"MHP'ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız... Paran da işe yaramayacak dümenci alçak..." ifadelerini kullandı.

Yönter, bu paylaşımından saatler sonra da "Ulan dümenci senin yıldızın bizim ayağımızın altındadır. Artık tam hesaplaşma sayfası açıldı. Namussuz MHP düşmanı" mesajını paylaştı.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİNİ BIRAKTI

İsim vermeden 'MHP'ye sızan ajan' olduğunu iddia eden Yönter, MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yönter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'gördüğü lüzum üzerine' istifa ettiğini belirtti.