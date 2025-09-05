Abone ol: Google News

Cuma vakitleri: 5 Eylül 2025 il il namaz saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir...

İslam alemi, bir cuma günün daha eda etmenin huzuruna kavuşuyor. Bu kapsamda, "bugün cuma namazı saat kaçta" sorusu, erkenden gündemde yer alıyor. İşte, illere göre ezan vakitleri...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 05.09.2025 09:15
Cuma vakitleri: 5 Eylül 2025 il il namaz saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir...

Cuma günleri, Müslümanlar için haftalık bir bayram niteliği taşıyor.

Bu anlamlı gün vesilesiyle vatandaşlar da cuma namazı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Özellikle öğle saatlerine yaklaşırken, "5 Eylül 2025 Cuma namazı saat kaçta?", "Öğle ezanı ne zaman okunacak?", "İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri" gibi sorular internet aramalarında üst sıralarda yer alıyor.

Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il için cuma namazı vakitlerini resmi internet sitesinden paylaştı.

İşte, bugünkü cuma saatleri...

5 EYLÜL 2025 CUMA VAKİTLERİ

İstanbul cuma saati

Ankara cuma saati

İzmir cuma saati

Diyanet ezan vakitleri ekranı

Gündem Haberleri