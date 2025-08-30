Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk ordusunun 26 Temmuz 1922'de başlattığı Büyük Taarruz, 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandı.

Bugün, Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 103. yıl dönümü kutlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"CUMHURİYETİMİZİN TEMELLERİ BU EŞSİZ ZAFERİN ARDINDAN ATILMIŞTIR"

Sevgili vatandaşlar, aziz milletim,



Tarihimizin dönüm noktalarından, altın sayfalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın gurur ve coşkusunu, milletçe bir kez daha yaşamanın mutluluğu içindeyiz.



Bu aziz gün, Türk milletinin hürriyet ve istiklâl uğruna ortaya koyduğu eşsiz iradenin, sarsılmaz inancın ve kahramanlığın en güçlü nişanelerinden biridir.



Kahraman ordumuzun vatan sevgisi ve milletimizin yekvücut iradesiyle kazanılan Büyük Zafer, esaret zincirlerini kırarak bağımsızlığımıza giden yolu açmış; Cumhuriyetimizin temelleri bu eşsiz zaferin ardından atılmıştır.

"BAĞIMSIZLIK İDEALİNİN SİMGESİ HALİNE GELMİŞTİR"

30 Ağustos, yalnızca bir askerî zafer değil; aynı zamanda milletimizin yeniden dirilişinin, varoluş mücadelesinin ve ebedî istiklâlinin tescilidir.



Bu zafer öyle büyük bir zaferdir ki; yalnızca Türk milletine değil, esaret altındaki tüm mazlum milletlere umut olmuş, bağımsızlık idealinin simgesi haline gelmiştir.



Bu büyük zaferle Türk milleti, tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir ki; bu millet asla boyunduruk altına alınamaz, esareti kabul etmez, bağımsızlığından ödün vermez.



Büyük Zafer’in taşıdığı anlam, yalnızca tarihimizin şanlı bir hatırası değil, aynı zamanda bizlere ışık tutan bir rehberdir.

"AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE YAD EDİYORUM"