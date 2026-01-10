Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun mesaisini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Beyoğlu'ndaki Tophane Tayfun Spor Kulübü'nü ziyaret etti.

Burada kulüp çalışanları ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra çıkışta kendisini bekleyen gazetecilerle sohbet etti.

GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI

Erdoğan, sohbet esnasında basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

"İNŞALLAH DAHA NİCE YIL DÖNÜMLERİNİ BERABER YAŞARIZ"

Tophane Tayfun Spor Kulübü'nün top oynadığı yıllarda çok gelip gittiği bir yer olduğunu ve buraya uğrama fırsatı bulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle de Çalışan Gazeteciler Günü'nün yıl dönümünde sizlerle burada bir arada olmanın mutluluğu içindeyiz. Daha nice yıl dönümlerini inşallah beraberce yaşama fırsatımız olur.

Bu vesileyle sizlere hayırlı yıl dönümleri temenni ediyorum. Sizleri de Allah'a emanet ediyorum." ifadelerini kullandı.

BAKANLAR EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ziyaretinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.