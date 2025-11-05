Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yıl boyunca 3 Kasım devrimine bağlı kaldık

Ankara'da tüm gözlerin çevrildiği konuşma...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'na katılmak üzere TBMM'ye geldi.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ

Partililer tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında AK Parti'nin iktidara gelişinin 23'üncü yılına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

"23 YIL BOYUNCA 3 KASIM DEVRİMİNE BAĞLI KALDIK"

Her seçimde oylarını artırdıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 senedir ülkeye hizmet etme vazifesini ifa ettiklerini söyledi.

Seçimlerde milletin AK Parti'yi tercih ettiğini söyleyen Erdoğan, "3 Kasım sonrası girdiğimiz her seçim, dünyanın en temiz seçimleri olmuştur. AK Parti'nin tek başına iktidara gelmesi açıkçası bir halk devrimi olmuştur. 23 yıl boyunca biz 3 Kasım devrimine sadakatle bağlı kaldık. 23 yıldır her seçimde kazanıyorsak işte bu, 3 Kasım seçim sonuçlarına olan sadakatimizin bir neticesidir. Daha yapacak çok işimiz var." ifadelerini kullandı.

"HER SEÇİMDE OYLARIMIZI ARTIRDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin iktidara gelişinin 23'üncü yılına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde şunları kaydetti:

Bundan 23 yıl önce, 3 Kasım 2002'de milletimiz sandık başına gitti ve AK Partimizi tek başına iktidara taşıdı. AK Parti, kuruluşundan sadece 15 ay sonra girdiği ilk seçimde milletimiz tarafından teveccühle karşılandı, aziz milletimiz tarafından muhabbetle kucaklandı. 3 Kasım'da elde ettiğimiz başarı sonrasında birileri bunun tepki oyu olduğunu, gelip geçici olduğunu söyledi. Ama biz 23 yıldır kesintisiz bir biçimde ülkeye hizmet etme vazifesini ifa ediyoruz. 3 Kasım sonrası girdiğimiz her seçimde oylarımızı artırdık, milletimizin teveccühüne daha fazla mazhar olduk. Bizim iktidara geldiğimiz günlerde doğanlar şimdi 23 yaşındalar. 2002'de 10 yaşında olan çocuklar bugün 33 yaşındalar. Bu salonda ve ekranları başında bizi izleyen gençler, sizlere sesleniyorum.

"SEÇİM DÖNEMİNDE YAPACAKLARIMIZLA KONUŞTUK"

Sevgili genç arkadaşlarım, şu iki hususun altını sizler için özellikle çizmek istiyorum. Birincisi, 3 Kasım ve sonrasında girdiğimiz her seçim şeffaflık, güvenilirlik ve katılım noktasında, bakın iddia ile söylüyorum, dünyanın açık ara en temiz seçimleri olmuştur. Girdiğimiz her seçimde millet iradesi sandığa tam olarak yansımış, millet tercihini her seçimde kendi hür iradesiyle AK Parti'den yana kullanmıştır. Hani diyorlar ya, yok tek adam rejimiymiş, yok diktatörmüş, yok otoriterlikmiş, bunların hepsi safsata. Bu asılsız ithamlar, muhaliflerimiz ve muarızlarımız tarafından kendi başarısızlıklarını ve beceriksizliklerini örtmek için kullanılan iftiralardır. Girdiğimiz her seçimde ne dedik? Hodri meydan. Girdiğimiz her seçimde yaptıklarımızla ama daha çok yapacaklarımızla konuştuk. Ortaya bir ufuk koyduk, hedef koyduk, vizyon koyduk. Girdiğimiz her seçimde hür iradesiyle milletimiz bizi tercih etti. Hamdolsun, tercih etmeye de devam ediyor.

"3 KASIM MİLATTIR"