Kazakistan Cumhurbaşkanı 28 Temmuz'da Ankara'ya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın sosyal medyada yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın, 28-29 Temmuz tarihlerinde Ankara'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geleceği bildirildi.

"YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ KONSEYİ"

Duran, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"ÇOK SAYIDA BELGENİN İMZALANMASI BEKLENİYOR"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde, iki ülke arasındaki “Geliştirilmiş Stratejik Ortaklığın” seyri ile bu ortaklığın derinleştirilmesine yönelik adımlar değerlendirilecek olup, güncel küresel ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır.



Heyetler arasındaki görüşmelerde, Türkiye ile Kazakistan münasebetlerinin ahdi zeminini güçlendirecek çok sayıda belgenin imzalanması öngörülmektedir.