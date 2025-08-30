Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'ne katıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı, yurt genelinde düzenlenen törenlerle büyük coşkuyla kutlanıyor...

Bu kapsamda, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde özel konser düzenleniyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"AĞUSTOS AYI, ŞANLA VE ŞEREFLE ÖRÜLÜ, HİKMET VE FAZİLETLE BEZELİ MİLLİ TARİHİMİZİN EN MÜSTESNA AYLARINDAN BİRİDİR"

30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle tertip ettiğimiz Zafer Bayramı konser programımızı teşrif eden her bir konuğumuza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı külliyemize, milletin evine, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu anlamlı etkinliğin aramızdaki birlik ve beraberliği güçlendirmesini, dayanışmamızı daha da arttırmasını temenni ediyorum.



Öncelikle sizlerin vesilesiyle milletimizin her bir ferdinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. Burada şu hususu özellikle ifade etmek arzusundayım. Ağustos ayı, şanla ve şerefle örülü, hikmet ve faziletle bezeli milli tarihimizin en müstesna aylarından biridir.

"ZAFER AYIMIZI MANASINA UYGUN ŞEKİLDE DOLU DOLU DEĞERLENDİRİYORUZ"

Belgrad'dan Moğaç'a, Çaldıran'dan Ortukbeli'ne, Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a, kahramanlık destanlarıyla süslediğimiz Zafer ayımızı manasına uygun şekilde dolu dolu değerlendiriyoruz.

"MAZİSİ İLE BAĞLARI KOPAN MİLLETLER KÖKLERİNİ TANIYAMAZ"

Düzenlediğimiz etkinliklerle tarihi bugüne taşımak, şehit ve gazileri yağıyla yad etmek ve emanetlerinde sahip çıkmak için azami gayret ediyoruz. Mazisi ile bağı kopan milletler köklerini tanıyamaz, bugünü doğru okuyamaz, geleceğe güvenle yürüyemez. Tüm gayemiz ecdattan aldığımız mirası daha da zenginleştirmek ve gelecek kuşaklara aktarmaktır.

"BAŞTA GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK OLMAK ÜZERE BÜYÜK ZAFERİN VE İSTİKLAL HARBİMİZİN TÜM KAHRAMANLARINI ŞÜKRANLA, MİNNETLE VE RAHMETLE ANIYORUM"

İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye yüzyılı yapana kadar durmadan dinlenmeden çalışacağız. Biraz önce bizleri gönül coğrafyamızdan farklı yerlerinden selamlayana askerlerimize muhabbetlerimi iletiyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Büyük Zaferin Ve İstiklal Harbimizin tüm kahramanlarını şükranla, minnetle ve rahmetle anıyorum. Kurtuluş savaşını sevk eden ve idare eden TBMM mensuplarına Allahtan rahmet diliyorum.

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİMİZİN TÜM MENSUPLARINI YÜREKTEN SELAMLIYORUZ"