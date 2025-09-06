Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlmek ilmek ördüğümüz 'Terörsüz Türkiye' sürecini kurban etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Valilik Binası Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ın ikinci durağı ise 300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu.

'Terörsüz Türkiye' sürecinde azimle ilerlemeye devam edeceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şu şekilde:

A MİLLİ TAKIMLARA BAŞARILAR DİLEDİ

Sizlerin vasıtasıyla Malatya'mızın 13 ilçesindeki her bir kardeşime selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman'da bizleri takip eden kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum. A Milli Voleybol Takımı'mızı ve A Milli Basketbol Takımı'mızı aldıkları neticeler nedeniyle kutluyorum. A Milli Futbol Takımı'mıza da İspanya maçında başarılar diliyorum.

"İLMEK İLMEK ÖRDÜĞÜMÜZ SÜRECİ KURBAN ETMEYECEĞİZ"

Örgütün Suriye'deki uzantılarını kışkırtarak destek veriyor. Ellerinin altında bütün aparatları harekete geçiriyor. Hedefleri belli o da ilerleyen o süreci yavaşlatmak. Bilmedikleri bir şey var. Biz çok ama çok idmanlıyız.



Allah'ın izniyle kurulmaya çalışılan tuzağa düşmeyeceğiz. İlmek ilmek ördüğümüz süreci kurban etmeyeceğiz. Yetti. Savaş ve terör baronları emellerini ulaşamayacak.

"ŞEHİTLERİMİZİ RAHATSIZ EDECEK HİÇBİR ADIM ATMADIK"

Kardeşliğimiz artacak, Türkiye'nin ve bölgenin önünde yeni kapılar açılacak.



Şehitlerimizi ve gazilerimizi incitecek, rahatsız edecek hiçbir adım atmadık atmayacağız.

"VATANDAŞLARIMIZIN HUZURLA OTURMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Bugün 300 bininci konutumuzun anahtarını teslim ediyoruz. Bugün aynı zamanda yeni yatırımlarımızın açılışının yapmanın da gururu yaşıyoruz. Hak sahibi her bir vatandaşımızın bu hanelerde gönül huzuruyla oturmalarını temenni ediyorum. Mimarından işçisine bu konutların inşasında emeği geçen her bir kardeşime teşekkür ediyorum.

"MALATYA HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Battal Gazi'nin diyarındayız. Her zaman olduğu gibi bizleri yine bağrına basan Malatya halkına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aşık maşukuna kavuşunca nasıl mutlu oluyorsa biz de mutlu oluyoruz.



Bugüne kadar şartlar ne olursa olsun Malatya'yı asla ihmal etmedik. Bize olan teveccühü boşa çıkarmadık. Malatya halkına aşkla hizmet ettik. Bundan sonra aynı sevdayla sizler için çalışmaya devam edeceğiz.

"DEPREM ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen illerinden biri de Malatya idi. 11 ilimizde 53 bin 737 canımızı içimiz kan ağlayarak kara toprağın bağrına veriyoruz.



Deprem şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.



Bugün alanda 52 bin kişi var. Geride kalanlara Rabbimden sabır diliyorum.

"UMUTLARI SIFIRDAN YEŞERTMEYİ BAŞARDIK"

6 Şubat'ın sızısı, sancısı bizim derdimiz oldu. Bunu yüreğimizin en derininde hissettik. Bu dert bize yeniden başlamayı öğretti.



Milletimizle el ele vererek şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız dedik. Devletimizin tüm kurumları 7/24 çalıştı.



Kısa sürede enkazları kaldırdık. Umutları sıfırdan yeşertmeyi başardık.

"HAK SAHİBİ HER 3 VATANDAŞIMIZDAN 2'SİNİ YUVASINA KAVUŞTURDUK"

Yapılanı, edileni, ortaya konulan emeği sizlerde görüyorsunuz. Meydanlarda verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğu içindeyiz. Haziran'da 250 bininci konutu depremzede kardeşlerimize vermiştik.



Anahtarların büyük kısmı hak sahiplerine teslim edildi. Çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Bugün Malatya'da 300 bininci konutun anahtarını teslim ediyoruz.



Hükümet bu enkazının altında ne zaman kalacak diye bekleyen deprem turistlerini bir kez daha hüsrana uğratıyoruz. Her 3 hak sahibi vatandaşımızın 2'sini evine kavuşturmuş oluyoruz.

"MALATYA'DA 43 BİN 408 HAK SAHİBİ YUVASINA KAVUŞUYOR"

Bugünkü törenle il ve ilçe merkezlerinde toplamda 9 bin 39 konutun kurasını çekiyoruz.



Böylece Malatya'da 43 bin 408 hak sahibi yuvasının anahtarına kavuşuyor.



Diğer şehirlerimizde çalışmalar devam ediyor.

"304 BİNİ AŞKIN EV VE İŞ YERİ VERİYORUZ"

Böylelikle 300 bin sınırını aşarak 295 bin 929'u konut olmak üzere 304 bini aşkın yuva ve işyerini vatandaşlarımıza veriyoruz.



İnşallah yıl sonuna kadar 453 bin bağımsız bölümü tamamlamak istiyoruz.



Yeni ev ve işyerine kavuşmayan tek vatandaşımız kalmayana kadar çalışacağız.

"41 YENİ YATIRIMIN AÇILIŞINI YAPIYORUZ"

Bugün 41 yeni yatırımın da açılışını yapıyoruz. Toplam tutarı 5 milyar 940 milyarı bulan bu yatırımlarımızla Malatya'mıza yeni bir çehre kazandırıyoruz.

"EMEĞİ GEÇEN KURUMLARI CANI GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM"

Malatyalıların hayatına dokunan bu hizmet ve tesisleri sizlerin hizmetine sunuyoruz. Bu eserlerin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum.



Bu yatırımlarda emeği geçen bakanlıklarımızın, büyükşehir belediyemizi ve diğer kurumları canı gönülden tebrik ediyorum.

"TARIM SİGORTASI OLANLARIN 3.1 MİLYAR LİRALIK ÖDEMELERİNİ YAPTIK"

Nisan ayında bir zirai don olayı yaşadık.



Malatya'da kayısı üretimine de zarar verdi. Tarım sigortası olanların 3,1 milyar liralık ödemelerini yaptık.



Sigortası olmayan üreticimizin ise 3,8 milyar liralık ödemelerini yapacağız. Hayırlı olsun.

"ARA SIRA YOLLARI AVRUPA'YA DÜŞÜYOR O ZAMAN BİZİ ŞİKAYET EDİYORLAR"

Ana muhalefetin içler acısı halini sizlerde görüyorsunuz. Bunların hiçbiri beyefendilerin gündeminde yok.



Ara sıra yolları Avrupa'ya düşüyor, o zamanda işleri bizi şikayet etmek oluyor.

"MİLLETTEN ÖYLE BİR TOKAT YEDİKİ HALA KENDİNE GELEMEDİ"