Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın (AA) Yılın Kareleri oylamasına katıldı ve yıla damga vuran kareleri seçti.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır ziyareti dönüşü uçakta inceledi.

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Erdoğan'a fotoğraflar hakkında bilgi verdi.

HANGİ KARELERE OY VERDİ

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun çektiği "Göklerin fatihi" başlıklı fotoğrafını tercih eden Erdoğan, "Spor" kategorisinde ise Esra Bilgin'in FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Yunanistan ile Türkiye arasındaki karşılaşmada milli oyuncu Alperen Şengün'ün yer aldığı "Alperen" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Erdoğan, Şebnem Coşkun'un çektiği "Kirli kanatlar" başlıklı fotoğrafı tercih etti.

Erdoğan'ın, "Gazze: Açlık" kategorisindeki tercihi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin fotoğraf kategorisinde ödüle layık görülen Ali Jadallah'ın Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtılan anları gösteren fotoğrafı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda, İsrail'in Gazze'deki soykırımını Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflarla dünya kamuoyuna anlatmış ve Ali Jadallah'ın çektiği fotoğrafı da göstermişti.

Oylamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hazır bulundu.