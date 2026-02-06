Malatya'da depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümü...

Yaşanan büyük acılar, üzerinden geçen 3 yıla rağmen hala yüreklerde hissediliyor.

Asrın felaketinin 3. yılında; hayatını kaybedenler, yurdun dört bir yanında saygı ve özlemle anılıyor.

DEPREM ANININ YENİ GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI

Öte yandan deprem bölgelerinde 13.24'te meydana gelen Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

DIŞARIYA ÇIKMAYA ÇALIŞTIKLARI ANLAR YER ALDI

Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'nin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sarsıntıyla birlikte hasta, hasta yakınları, doktor, hemşire ve güvenlik görevlilerinin dışarıya çıkma çabaları yer aldı.

YÜRÜYEMEYEN VATANDAŞLARA PERSONEL VE VATANDAŞ DESTEK OLDU

Sedye ve tekerlekli sandalyeyle yürüme güçlüğü çeken vatandaşlara, hastane personeli ve vatandaşların yardımcı olmaya çalıştıkları görüldü.

ARTÇI SARSINTIYA HASTANE İÇİNDE YAKALANDILAR

Havanın soğuk olması nedeni ile deprem sonrası battaniye almak için içeri girenlerin artçı sarsıntıya yakalandığı anlar da yine güvenlik kamerasına yansıdı.

O ANLARI SOKAKTA CEP TELEFONUNA KAYDETTİ

7.6 büyüklüğündeki depreme sokakta yakalanan bir kişi de o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

Tekbirler getiren vatandaşlar, yaşanan sarsıntının bitmesini bekleyerek gözyaşı döktü.