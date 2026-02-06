Kahramanmaraş’ta enkaz altında kızının elini tutan depremzededen mezarlık ziyareti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için kentte mezarlık ziyaretleri gecenin ilerleyen saatlerinde başladı.

Kapıçam Şehir Mezarlığı’na gelen vatandaşlar, soğuk ve karanlığa aldırmadan yakınlarının kabirlerini suladı, çiçek bıraktı.

DUALAR OKUNDU, MEZARLAR TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Ziyaretçiler, Türk bayraklarıyla süsledikleri mezarların bakımını yaparken, Kur’an-ı Kerim okuyup dualar etti.

Bazı depremzedeler yaktıkları ateşin etrafında birbirlerine sarılarak acılarını paylaştı, gözyaşlarına hâkim olamadı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri de mezarlıkta bulunan vatandaşlara ücretsiz ikramlarda bulundu.

BİR FOTOĞRAF KARESİNE SIĞAN TARİFSİZ ACI

Ebrar Sitesi’nde enkaz altında kalan 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer’in elini tutarken çekilen fotoğrafla Türkiye’nin hafızasına kazınan baba Mesut Hançer, eşi Gülseren Hançer ile birlikte üçüncü yılda da kızlarının mezarını yalnız bırakmadı.

"BU ACI HİÇBİR ZAMAN UNUTULMUYOR"

Mesut Hançer, acının zamanla dinmediğini vurgulayarak şunları söyledi:

Senesi geldi ama bu acı hiçbir zaman unutulmuyor. Tarif edilebilecek bir acı değil. Kızımı kaybettim, ailemi kaybettim. Biz depremden sonra Ankara’ya yerleştik. 6 Şubat geldiği için kızımızı ziyarete geldik.

MURAT KURUM'LA BULUŞTU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin simge ismi olan ve kızı için asrın felaketinin 3. yılında mezarlık ziyaretine gelen Mesut Hançer ile buluştu.