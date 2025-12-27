Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu’ndan Trablus’ta taziye ve diplomasi trafiği

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Libya’nın başkenti Trablus’ta temaslarda bulunan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Başkanlık Konseyi binasında Başkan Muhammed el-Menfi tarafından kabul edildi. Görüşmede Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç de hazır bulundu.

TAZİYE VE DAYANIŞMA MESAJI

Libya Başkanlık Konseyinden yapılan açıklamaya göre Bayraktaroğlu, Ankara’da yaşanan uçak kazasından duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek Türkiye hükümetinin taziyelerini Menfi’ye iletti. Bayraktaroğlu’nun, Türkiye’nin Libya halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu vurguladığı ve şehit ailelerinin acısını paylaştığını ifade ettiği kaydedildi.

ASKERİ İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Görüşmede iki ülke arasındaki askeri iş birliği ve koordinasyonun sürdürülmesine yönelik kararlılık da teyit edildi. Tarafların, mevcut iş birliğinin güçlendirilerek devam ettirilmesi konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

KAZA 23 ARALIK'TA MEYDANA GELMİŞTİ

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki askeri heyeti taşıyan jet, 23 Aralık’ta Ankara’nın Haymana ilçesi yakınlarında düşmüş; kazada uçaktaki 5 kişilik Libya askeri heyeti ile mürettebat yaşamını yitirmişti.