Asrın inşa seferberliği sona erdi: Toplam 455 bin konut teslim edildi

Asrın seferberliğinde mutlu son...

Türkiye 6 Şubat 2023'te, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı.

TAMAMLANAN EV VE İŞ YERİ SAYISI 455 BİN 357'YE ULAŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen asrın inşa seferberliği resmen tamamlandı.

Hatay'da 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen son törende tamamlanan ev ve iş yeri sayısı 455 bin 357'ye ulaştı.

42 GÜNDE 105 BİN 179 TESLİMAT DAHA YAPILACAK

15 Kasım'da Adıyaman'da düzenlenen 9. kura törenin ardından geçen 42 günde, 105 bin 179 ev ve iş yeri daha tamamlandı.

27 Aralık'taki törende Adana'da 692, Adıyaman'da 4 bin 833, Bingöl'de 27, Diyarbakır'da 887, Elazığ'da 2 bin 568, Gaziantep'te bin 620, Hatay'da 55 bin 681, Kahramanmaraş'ta 22 bin 81, Kayseri'de 224, Kilis'te 308, Malatya'da 11 bin 367, Osmaniye'de 3 bin 357, Şanlıurfa'da bin 333, Tunceli'de 201 ev ve iş yerinin daha kurası çekilecek.

İLLERDE İNŞA EDİLEN EV VE İŞ YERLERİ

Asrın inşa seferberliğinin tamamlanacağı 27 Aralık'taki törenin ardından deprem bölgesinde inşa edilen ev ve iş yeri sayısı 455 bin 357'ye yükseldi.

İllere göre dağılım şu şekilde:

Hatay'da 153 bin 755, Malatya'da 79 bin 660, Kahramanmaraş 73 bin 956, Adıyaman 43 bin 366, Gaziantep 31 bin 53, Diyarbakır 17 bin 206, Elazığ 14 bin 894, Şanlıurfa 13 bin 429, Osmaniye 12 bin 557, Adana 12 bin 73, Kilis 2 bin 569, Tunceli 298, Kayseri 288, Sivas 164, Bingöl'de 89.

MURAT KURUM'A 'FAHRİ HEMŞEHRİLİK' ÜNVANLARI

Bakan Kurum, deprem bölgesinin "Fahri hemşehrisi" oldu.

Yıkıma uğrayan kentleri siyaset üstü bir bakış açısıyla yeniden ayağa kaldırma çabası, Bakan Kurum'a bölgeden peş peşe 'fahri hemşehrilik' ünvanlarını getirdi.

Bakan Kurum, belediye meclislerinde oy birliği ile alınan kararlarla sırasıyla Gaziantep, Malatya, Hatay, Elazığ ve Osmaniye'nin fahri hemşehrisi ilan edildi. Yine Osmaniye'de depremin ardından yeni inşa edilen bölgeye "Murat Kurum Bey Mahallesi" isminin verilmesi kararlaştırıldı.