Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Bahçeli ile görüştü

Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Ahlat'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Mesire Alanı'nda düzenlenen Ahlat Etkinlik Alanı Programı'nda önemli açıklamalarda bulunarak 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili önemli mesajlar verdi.

BAHÇELİ İLE SOHBET ETTİLER

Erdoğan, burada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de görüşerek, bir süre sohbet etti.

İkilinin neşeli anları objektiflere yansıdı.

SELÇUKLU KABRİSTANI'NA ZİYARET

Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Son düzlüğe varmış bulunuyoruz. Biraz daha sabır, gayret ve dikkatle bu düzlüğü de geçecek, menzili maksudumuza suhuletle vasıl olacağız" derken ikili daha sonra kabristan ziyareti yaptı.

Ahlat Selçuklu Kabristanı'na gelen iki lider, şehitlerin mezarları başında dua okudu.

BAHÇELİ'NİN AHLAT'TA BULUNAN EVİNE GEÇTİLER

Daha sonra kabristandan ayrılan ikilinin Devlet Bahçeli'nin Ahlat'ta bulunan evinde bir görüşme gerçekleştiği bildirildi.