Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Elinizi attığınız yerden yolsuzluk fışkırıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programlarını Ankara'da sürdürüyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na iştirak etti.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ

Burada partililere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

CHP'YE YÜKLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ana gündemi ise son dönemde CHP'de ortaya çıkan 'şaibe' iddiaları oldu.

'ŞAİBELİ KURULTAY' GÖNDERMESİ YAPTI

Muhalefete kurultay üzerinden eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Muhalefetin hazımsızlığını gayet normal karşılıyoruz. Sandalyelerin ve ithamların havada uçuşmadığı bir kurultay dahi yapamayanların bize bakıp hırçınlaşması normaldir. Bunların bizim nazarımızda bir kıymeti yoktur." dedi.

"YOLSUZLUK FIŞKIRIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye yönelik tepkisinde şunları söyledi:

Ana muhalefet yolsuzluk, hırsızlık ve belediyeleri yağmalama batağına giderek daha fazla saplanırken, biz ülkemizi nasıl dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükseltiriz bunun mücadelesini veriyoruz. Yani AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın gündemindeki konularla muhalefetin gündemini meşgul eden meseleler arasında dağlar kadar fark var. Son haftalarda heybeden ortaya saçılan turplar özellikle ana muhalefetin nasıl bir çirkefin içinde debelendiğini milletimize tekrar göstermiştir. Kurultaylarından tahsillerine, konserlerinden ihalelere kadar elinizi attığınız her yerden ya usulsüzlük ya yolsuzluk ya da eski Çankaya belediye başkanlarının ifadesiyle yamyamlık fışkırıyor.

"YA SİZİN HİÇ Mİ DÜZGÜN İŞİNİZ OLMAZ"

"ÖZEL ÇOK KONUŞMAKTA AMA BOŞ KONUŞMAKTADIR"

"TÜM KARDEŞLERİMİZE SELAMLARIMI GÖNDERİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çeken açıklamalarından satır başları ise şöyle:

Değerli il başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımızın kıymetli il başkanları, belediye başkanlarımız, değerli dava ve yol arkadaşlarım; sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Vatan topraklarının her karışında partimizin muzaffer olması için mücadele eden kardeşlerime selamlarımı yolluyorum. Pazar günkü kongremizi müteakip ilk il başkanları toplantımızın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Her kongremiz yasal zorunluluk ötesinde anlam ve önemin ötesindedir.

"MUHALEFETİN HAZIMSIZLIĞINI DOĞAL KARŞILIYORUZ"

Her kongremiz yeni bir başlangıcı ifade eder. Büyük kongremiz başta olmak üzere 8. Olağan Kongremiz yeni kapılar açtığını zamanla daha net göreceğiz. Partimiz, ittifakımız ve en nihayetinde ülkemiz açısından bir şahlanış dönemi olacak. 3 gündür gelen tepkilerden bunun işaretlerini görmeye başladık. Muhalefetin hazımsızlığını doğal karşılıyoruz. Şaibesiz, kavgasız kurultay dahi yapamayanların bize bakıp hırçınlaşması elbette normal. Bunların bizim için kıymeti harbiyesi yok. Bizim için önemli olan milletimizin hissiyatıdır. Bizlerden duasını eksik etmeyen milletimizde kongremiz memnuniyet dalgası oluşturdu.

"ÇUVALDIZI BAŞKASINA DEĞİL, KENDİMİZE BATIRDIK"

Biz kuruluşundan itibaren istişare ve ortak aklı siyasetinin merkezine yerleştirmiş bir kadroyuz. AK Parti çatısında çeyrek asra varan siyaset yolculuğumuzda ülkemiz ve partimize dair konuları önce halkımıza danışıp yol haritamızı şekillendirdik. Kongre çalışmalarımızda da gözümüzü kulağımızı milletimizden ayırmadık. Tekliflerini dikkatle dinledik, uyarılarını hassasiyetle not ettik. Özel görüşmelerde dostlarımızın fikirlerini öğrendik. Partinin yetkili organlarında meseleleri enine boyuna tartıştık. İç muhasebemizi cesur ve samimi şekilde yaptık. Çuvaldızı başkasına değil kendimize batırdık. Yol haritamız çerçevesinde kongrelerimizi gerçekleştirdik.

"KONGREMİZ TÜRK SİYASETİNİ ÖRNEK BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ"

Yeni arkadaşlarımızın heyecanı, şevki ve birikimi eski arkadaşlarımızın tecrübesi ile buluşturan kuşatıcı kadro oluşturduk. Bayrak yarışı havasında alnımızın akıyla tamamladık. AK Parti siyasete dair her konuda olduğu gibi kongrelerinde de farkını ortaya koydu. 8. Olağan Kongre sürecimiz Türk siyasetine örnek teşkil edecek şekilde gerçekleşti. Kongre sürecimizin başarı ile icrasında görev alan kardeşlerime teşekkür ediyorum. Kongrelerimiz vesilesi ile ziyaret ettiğimiz vatandaşlarıma da sevdaları ve ahde vefaları için yürekten teşekkür ediyorum. Ankara'nın eksi 10'ları bulan soğuğuna rağmen bizleri salon dışında bekleyen teşkilatımızın mensuplarına bugün bir kez daha teşekkür ediyorum.

DEVLET BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ

Emniyet'ten aldığım rakama göre o gün salon dışında 60 bin kişi vardı, kendilerinden Allah razı olsun. Halka hizmeti dirayetli kadrolar ile yönetmektir. Ben otobüsün üstünde dondum ama onlar orada donmadı, dinledi. Böyle bir teşkilata sahip olmaktan dolayı rabbime her zaman hamt ettim. Salonun dışı kadar içi de tek kelime muhteşemdir. Heyecan bir an olsun eksilmedi. Ankara ile birlikte diğer vilayetlerimizden gelen on binlerce kardeşimiz AK Parti'nin nasıl bir hareket olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Ankara Spor Salonu'nu bayram yerine çeviren parti mensuplarımıza buradan teşekkür ediyorum. Misafirlerimize, MHP'li dostlarımıza, siyasi temsilcilere müteşekkiriz. Sayın Bahçeli'nin kongremize gönderdiği anlamlı çiçek aranjmanı da bizleri ziyadesi ile mutlu ve memnun etmiştir. Kendisine teşekkür ediyorum.