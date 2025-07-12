Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti, MHP ve DEM, yolda beraber yürümeye karar verdik

AK Parti'nin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen 32'nci İstişare ve Değerlendirme Kampı başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kampın açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde ise tarihi barış adımları vardı.

1 Ekim'de TBMM'de başlayan, 11 Temmuz'da PKK'nın silahları yakmasıyla yeni bir dönemece girilen sürecin başarıya ulaşması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı, artık silahların sustuğunu söyledi.

"AK PARTİ, MHP VE DEM BERABER YÜRÜMEYE KARAR VERDİK"

Yeni dönemde, Türkiye'nin barış içindeki geleceği için AK Parti, MHP ve DEM'in el ele yol yürüyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Şimdi AK Parti, MHP, DEM biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürümeye karar verdik. Derdimiz var. Dertliyiz. Derdimiz olduğuna göre el ele verdiğimize göre biz bu engelleri aşacağız."

"ARTIK YUMRUKLARI SIKMAYA GEREK YOK"

"Artık yumrukları sıkmaya gerek yok, kucaklaşacağız, konuşacağız. Birbirimize karşı adım atarak yürüyeceğiz.

Türkiye kardeşlikle büyüyecek, demokrasiyle güçlenecek. İstikrarla geleceğe yürüyecek. Çok farklı bir Türkiye'ye en kısa zamanda kavuşacağız."

"BİR ADIM ATANA HER TÜRLÜ KOLAYLIĞI SAĞLARIZ"

"Biz bir adım atana her türlü kolaylığı sağlarız. Çıkış yolu arayana kapıyı ardına kadar açarız. Sular tersine akmaz. Akarsa da gereğini yaparız."