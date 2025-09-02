Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili kadın belediye başkanlarını kabul etti

Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını tamamladı.

Zirve kapsamında önemli görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda dönmesinin ardından yoğun programlarına devam ediyor.

AK PARTİLİ KADIN BELEDİYE BAŞKANLARINI KABUL ETTİ

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ile partinin kadın belediye başkanlarını kabul etti.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde; AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir de hazır bulundu.