Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin 22’nci yıl dönümünü kutladı Hayat pahalılığının küresel krizlerinden etkisinden kaynaklandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizi bunalttığının farkındayız. Ülkemizin her meselesini çözdüğümüz gibi inşallah bu sıkıntıyı da hal yoluna biz koyacağız" dedi.

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ensonhaber.com

Önce pandemi, sonra asrın felaketi...

Türkiye, son birkaç yıldır ekonomik olarak büyük bir sınavdan geçiyor.

Hayat pahalılığı...

Fahiş fiyatlar vatandaşın belini bükerken, en yetkili ağızdan müjde gibi sözler döküldü.

AK Parti'nin 22’nci yılını kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem 2024 seçimlerine değindi hem de hayat pahalılığı için "çözeceğiz" mesajını iletti.

"Milletimizi bunalttığının farkındayız, çözeceğiz"

21 yıllık iktidarları döneminde ülkenin her karış toprağını bereketlendirecek eser ve hizmetlere imza attıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı, şunları söyledi:

AK Parti, 22 yıllık tarihinin iktidarda geçen 21 yılı boyunca bu ülkenin her karış toprağını bereketlendirecek eser ve hizmetlere imza atmış, hayatına dokunmadık ve refahını artırmadık tek bir fert bırakmamıştır. Seçimlerde elde ettiğimiz başarıların gerisindeki en önemli sebep, işte bu gerçektir. Küresel krizlerin ülkemize etkisinden kaynaklanan hayat pahalılığının son dönemde milletimizi bunalttığının farkındayız. Ülkemizin her meselesini çözdüğümüz gibi inşallah bu sıkıntıyı da hal yoluna biz koyacağız. Çalışanından emeklisine, bu süreçte refah kaybı yaşayan her insanımızın hayat seviyesini eskisinin de üzerine çıkarmak, boynumuzun borcudur.

"Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

"Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözüyle başladıkları bu yolculukta, girdikleri her seçimden birinci çıkarak bugünlere geldiklerini kaydeden Erdoğan, kuruluştan bugüne partinin hangi kademesinde olursa olsun bu kutlu davanın başarısı için çalışan, emek veren, ter döken her bir kardeşine teşekkür etti, dar-ı bekaya irtihal edenlere Allah'tan rahmet diledi.

"Siyasi tarihimizde ayrı bir yeri olacak"

Cumhurbaşkanı, yine ilk günden bugüne sandıkta verdiği destekle AK Parti'nin Türkiye'ye hizmet mücadelesinde hep yanında duran aziz milletin her bir ferdine şükranlarını sunarak, şu ifadeleri kullandı:

Yeri geldiğinde canı pahasına bize siper olan böyle asil bir milletin evladı olmakla ne kadar iftihar etsek azdır. Bu vesileyle 14 Mayıs'ta Meclis, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki gayretleriniz için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Kendini milli iradenin üstünde görenleri bir kez daha hezimete uğratan bu seçim sürecinin siyasi tarihimizde ayrı bir yeri olacağına inanıyorum.

"Onlar kendi sahte dünyalarında siyasetçilik oynamayı sürdürsün"

Seçim sonucunu mertçe kabullenmek yerine hala kendileri gibi düşünmeyen herkese hakaret yağdırmakta, depremzedeleri tahkirde ısrarcı olanları hep yaptığımız gibi milletimizin irfanına havale ediyoruz. Bizim bu muhterislerle kaybedecek tek bir anımız bile yok. Varsın onlar kendi sahte dünyalarında siyasetçilik oynamayı sürdürsün. Bize düşen görev bir yandan milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek, diğer yandan yaklaşan 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine hazırlanmak için gece gündüz çalışmaktır.

"Kimsenin beklentilerini cevapsız bırakmayacağız"

Biliyorsunuz; eskiden beri gelen kronik sorunlara ilave olarak 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerimizin yeniden inşası için 104 milyar dolarlık bir yükle karşı karşıyayız. Bu ağır yükün altından kalkarken kimsenin hakkını ihmal etmeyecek, kimsenin beklentilerini cevapsız bırakmayacağız. Milletimizle birlikte ilk defa böyle bir imtihandan geçiyor değiliz. Vesayetle boğuşurken karşımızdaki gücün sınır tanımayan ceberutluğunu biliyorduk. Gezi olaylarından sokaklar ateşe verilirken yazılan karanlık senaryoyla ülkenin nerelere götürülmek istendiğini biliyorduk. PKK'sından FETÖ'süne ve DEAŞ'ına kadar tüm terör örgütleri üzerimize salınırken karşımızdaki alçak tuzağın amacını biliyorduk.

"Hedeflerimize doğru kararlılıkla yürümek için çalışıyoruz"

Ülkemize siyasi olarak diş geçiremeyen, milletimizi birbirine düşüremeyen çevrelerin ekonomimiz üzerinden çevirdikleri oyunları da biliyorduk. Tüm bu imtihanları Allah'ın yardımı ve milletimizin birlik, beraberliği sayesinde alnımızın akıyla geride bıraktık. Şimdi yine bir imtihandan geçiyoruz. Bir yandan yıkılan şehirleri inşa etmek, diğer yandan hayat pahalılığının üstesinden gelmek ve hedeflerimize doğru kararlılıkla yürümek için çalışıyoruz. Sıkıntılarımız mevcut ama hamdolsun onlardan çok daha büyük imkanlarımız var.

"2024 Mart'ında emaneti beceriksizlerden alıp, ehline vereceğiz"

Onca sınamayı başarıyla geride bırakmış Türkiye'yi gelip geçici gündemler içinde boğmaya, rotasından çıkarmaya, işleyen çarklarını durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Mahalli Seçim sürecini de vesile ederek her yerde ve her zeminde milletimize bu tabloyu anlatarak bir kez daha oyunları bozacağız. Belediyelerdeki başarısızlıklarını sahte gündemler ve abartılı söylemlerle örtmeye çalışanların gerçek yüzlerini ortaya koyacak, 2024 Mart'ında emaneti beceriksizlerden alıp, ehline vereceğiz.

"Sahada en küçük bir boşluğa meydan vermemeliyiz"