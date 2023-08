ensonhaber.com

Önce pandemi, sonra asrın felaketi...

Türkiye, son birkaç yıldır ekonomik olarak büyük bir sınavdan geçiyor.

Fahiş fiyatlar vatandaşın belini bükerken, en yetkili ağızdan müjde gibi sözler döküldü.

AK Parti'nin 22’nci yılını kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem 2024 seçimlerine değindi hem de hayat pahalılığı için "çözeceğiz" mesajını iletti.

21 yıllık iktidarları döneminde ülkenin her karış toprağını bereketlendirecek eser ve hizmetlere imza attıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı, şunları söyledi:

AK Parti, 22 yıllık tarihinin iktidarda geçen 21 yılı boyunca bu ülkenin her karış toprağını bereketlendirecek eser ve hizmetlere imza atmış, hayatına dokunmadık ve refahını artırmadık tek bir fert bırakmamıştır. Seçimlerde elde ettiğimiz başarıların gerisindeki en önemli sebep, işte bu gerçektir. Küresel krizlerin ülkemize etkisinden kaynaklanan hayat pahalılığının son dönemde milletimizi bunalttığının farkındayız. Ülkemizin her meselesini çözdüğümüz gibi inşallah bu sıkıntıyı da hal yoluna biz koyacağız. Çalışanından emeklisine, bu süreçte refah kaybı yaşayan her insanımızın hayat seviyesini eskisinin de üzerine çıkarmak, boynumuzun borcudur.