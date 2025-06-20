Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barış diplomasisini sürdürüyor.

İsrail ile İran arasında başlayan karşılıklı misillemeler sonrası dünya ve bölge liderleriyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yine kritik bir görüşme yaptı.

İletişim Başkanlığı yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Açıklamada, görüşmenin detaylarına ilişkin şöyle denildi:

"İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

"İSRAİL'İN SALDIRISI BÖLGEDE GÜVENLİĞİ TEHDİT EDİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İran ile nükleer anlaşmazlıkların çözüm yolunun müzakere masasından geçtiğini, İsrail’in İran’a saldırısı ile başlayan çatışmalı sürecin bölge güvenliğine yönelik tehdidi en üst seviyeye çıkarttığını ifade etti.

"ÇATIŞMALAR SONA ERMELİ"