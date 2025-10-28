Cumhurbaşkanı Erdoğan, BMC Tesisleri'ni gezdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Yüzyılı, yerli ve milli savunma sanayiinin yeni ürünleriyle parlamaya devam ediyor.

Türk ordusunun kara modernizasyonunda önemli bir adım olan Altay tankı, bugün itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine kazandırıldı.

ERDOĞAN, ALTAY TANKININ ÜRETİM TESİSİNİ AÇTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen “BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni”ne katıldı. Törende konuşan Erdoğan, Türkiye’nin savunma sanayisindeki son başarılarını vurguladı.

TOGG'UN LİMUZİN VERSİYONUYLA TESİSİ GEZDİ

Tören öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne özel olarak üretilen, üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan beyaz ve turkuaz renkli Togg’un limuzin versiyonuyla BMC tesislerini gezdi. Togg’u BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı kullandı.

Yaklaşık 15 dakika süren turda Tosyalı, Erdoğan’a Altay Tankı üretim süreçleri hakkında bilgi verdi.

ÜST DÜZEY KATILIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tesisi gezerken; Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Sani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan eşlik etti.

ALTAY TANKI VE ALTUĞ 8x8 SAHNEDE

Erdoğan, BMC tarafından geliştirilen Altuğ 8x8 zırhlı muharebe aracı hakkında bilgi aldı ve araç önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından, tören alanında Türkiye’nin milli tank üretim sürecini anlatan tanıtım videoları izlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki Altay Tankı’nın yer aldığı platformda konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşmasının ardından kendisine, Altay Tankı’nın ilk üretim çeliğinden yapılan bir motif hediye edildi. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise Altay Tankı Teslim Belgesini Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Toker’e sundu.

DUALARLA AÇILIŞ

Erdoğan ve beraberindekiler, törenin sonunda Altay Tankı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Yapılan duanın ardından Cumhurbaşkanı, Katar Savunma Bakanı ve kabine üyeleriyle birlikte kurdele keserek tesisin resmi açılışını yaptı.

GEÇİT TÖRENİ

Açılışın ardından Erdoğan, yeni Altay Tankı’nın yanı sıra Türk savunma sanayii şirketleri tarafından üretilen zırhlı araçların kabiliyetlerini sergilediği geçit törenini izledi. Yeni Altay Tankı, özel olarak hazırlanan tırmanma platformunda manevra gücünü ve çevikliğini sergileyerek büyük beğeni topladı.