Cumhurbaşkanı Erdoğan Arapça öğretmeninin cenaze namazına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki Arapça öğretmeni Ahmet Karaman'dan acı haber geldi...

Hayatını kaybeden Ahmet Karaman, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA CENAZE TÖRENİNDE YER ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da, İstanbul İmam Hatip Lisesi’ndeki Arapça öğretmeni Ahmet Karaman'ın cenaze namazına katıldı.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki öğrenciliği döneminde Arapça öğretmeni olan Ahmet Karaman için başsağlığı mesajı yayınladı.

Erdoğan mesajında, şu ifadelere yer verdi:

Vefat haberini üzüntüyle aldığımız, İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki Arapça hocalarımızdan, değerli eğitimci Ahmet Karaman beyefendiyi bugün ebediyete uğurladık. Hocamıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli ailesine, talebelerine ve imam hatip camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun.