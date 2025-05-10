Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi faaliyetlerini sürdürüyor...
Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle temaslarına devam etti.
EDİ RAMA İLE GÖRÜŞTÜ
Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI
Görüşmede Türkiye ile Arnavutluk ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Arnavutluk'la dostluk ve diyaloğa önem verdiğini, önümüzdeki süreçte iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlenerek devam edeceğini ifade etti.
ERDOĞAN, YAPILACAK SEÇİMİN HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ ETTİ
Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu ve Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Zirveleri'nin Arnavutluk'ta düzenlenmesinin Arnavutluk'un uluslararası alanda yükselen profilinin göstergesi olduğunu belirterek başarılar diledi.
Erdoğan, Arnavutluk'ta pazar günü yapılacak parlamento seçimlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
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