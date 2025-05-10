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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülkenin ikili ilişkileri ve küresel gelişmeler ele alındı.