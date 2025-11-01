Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Açılışı'nda konuşuyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'a nefes aldıracak projede tarihi gün...

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılış töreni gerçekleştiriyor.

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:

Sizlerin şahsında, İstanbul’daki on altı milyon vatandaşımın her birine, şehri İstanbul’un havasını soluyan tüm kardeşlerime selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum.

Huzuruyla, enerjisiyle bizleri güçlendiren siz değerli kardeşlerime, bilhassa da genç kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum. Programımıza teşrif eden, gurur ve sevincimize ortak olan misafirlerimize de 'Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz' diyorum.

Aşkımızı yepyeni eserlerle, hizmetlerle, tarihî yatırımlarla göstermeye devam ediyoruz. Projelerimize her gün bir yenisini ekliyoruz. Tüm sabotaj girişimlerine rağmen, İstanbul’umuzu çok daha güçlü bir şekilde Türkiye Yüzyılı’na hazırlıyoruz.

Birazdan, yapımı tamamlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin, bu devasa eserin açılışını sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Dev bir eseri daha milletimize kazandırmış olacağız.

Çevre Bakanlığımızı, TOKİ’mizi, yüklenici firmamızı; işçisinden mimarına, mühendisinden yöneticisine kadar bu muhteşem eserde emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Şehrimize imzamızı attığımız bu eserin, İstanbul’umuza ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Daha nice eserleri, nice hizmetleri İstanbul’umuzla birlikte 81 vilayetimizin tamamıyla buluşturmayı Mevla bizlere inşallah nasip eylesin.

Çok önemli bir hususu sizlerle paylaşmak isterim. Tıpkı insanlar gibi, şehirlerin de bir ruhu vardır. Tabiatıyla, mimarî dokusuyla, kültürel zenginliği ve tarihî kimliğiyle şehirler yaşayan varlıklardır. Şehirlerde insanı okursunuz, maziyi görürsünüz, bugünü anlarsınız.

Merhum Nurettin Topçu Üstadımız bu gerçeği şöyle dile getirmiştir:“Bir belde bir manadır, şehir bir insandır. Onda bir insan çehresi görülür, bir ruh saklanır, bir kalp çarpar.”

Geçmiş ve gelecek, birbiriyle adeta bütünleşmiş kavramlardır. Biz şuna inanıyoruz: Sadece betondan ibaret bir şehir, ruhsuz ve kimliksiz bir şehirdir. Sadece asfalttan, demirden müteşekkil bir şehir ise mekanik bir şehirdir.

Çünkü bir şehri şehir yapan; binalar, yollar, köprüler değildir. Bunlar tabii ki önemlidir, tabii ki vazgeçilmezdir. Ama aslolan insandır, insan.

İnsan, yaşadığı yere bir değer katıyor. En azından aldığı kadarını şehrine geri veriyorsa, şehrini mamur ediyor demektir.

Eğer kişi yaşadığı şehri sadece tüketiyor, sadece kirletiyorsa, o kişi şehrine ihanet ediyor demektir.

Merhum Turgut Cansever’in söylediği gibi:“Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil, inşa ettiğiniz şehri tahrip eder.”

İşte bu yüzden ecdadımız, asırlar boyunca bir yandan şehirleri imar ederken, diğer yandan da nesilleri inşa etmiştir.

Yaşadığı, ilham aldığı o güzel şehirleri aynı şekilde imar etmek için canla başla çalışıyoruz. Hem İstanbul’u hem de diğer illerimizi mamur ediyor, eksiklerini gideriyor, yatırımlarımızla sorunlarına çözüm buluyoruz.

Bu konuda asla siyasî ayrımcılık içinde değiliz. Şehirlerimizin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz. Seksen altı milyonun her bir ferdini, her alanda birinci sınıf hizmetlerle buluşturmanın gayretindeyiz.

Özellikle İstanbul’umuzu; iş bilmez, kadir kıymet bilmez, tarih ve medeniyet şuurundan yoksun kifayetsizlerin insafına terk etmiyoruz. İstanbul, bizim göz bebeğimizdir.

Gençler, şunu herkes bilsin ki; bu aziz şehrin bir fetret devrini daha yaşamasına gönlümüz asla razı değildir.

Toki eliyle 15 bin konutu uygun şartlarda İstanbul'da kiraya vereceğiz. Dar gelirli vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak için süratle işe koyulacak, mümkün olan en kısa sürede sosyal konutları tamamlayacağız.

