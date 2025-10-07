Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün, Azerbaycan'ın tarihi Gebele kentinde yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katılacak.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi, tüm bu başlıkların gölgesinde Devlet Başkanları düzeyinde toplanacak.

"Bölgesel Barış ve Güvenlik" temasıyla düzenlenecek zirvede, katil İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı ve Türk dünyasındaki iş birliği ele alınacak.

KKTC DE ZİRVEYE DAVET EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı zirve, "Bölgesel Barış ve Güvenlik" temasıyla düzenlenecek. Zirvede, üye devletlerin yanı sıra gözlemci ülke olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) de yer alacak.

Gündemde, bölgesel ve küresel meseleler var. Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar ve ateşkes için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Küresel Kararlılık Filosu ve Gazze'ye ulaştırılması planlanan insani yardımlar da masada olacak.

Bir diğer önemli başlık Rusya-Ukrayna savaşı. Savaşın barışla sonlandırılmasına yönelik adımlar ve ara buluculuk çalışmaları değerlendirilecek.

GEBELE BİLDİRİSİ KABUL EDİLECEK

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı.

Zirvede, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların gözden geçirileceğini belirtti.

Gebele Bildirisi dahil muhtelif belge ve kararların kabul edileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede devlet ve hükümet Başkanlarıyla ikili görüşmeler de yapması bekleniyor.