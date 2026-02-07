Ahmet Necdet Sezer, Erol Evgin'in konserinde görüntülendi

- 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Erol Evgin'in Ankara'daki konserine katıldı.
- Sezer, konser sonrası kuliste Erol Evgin ve Özden Toker ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
- Sezer'in uzun süredir kamusal alanda görüntülenmemesi, sosyal medyada gündem yarattı.
Sosyal medyada gündem olan görüntü...
Türkiye'nin 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, uzun süre sonra görüntülendi.
Ankara'da görüntülenen Sezer'in adresi ünlü sanatçının konseri oldu.
EROL EVGİN KONSERİNE KATILDI
Sezer, Türk pop müziğinin duayen isimlerinden Erol Evgin'in başkentteki konserini izledi.
Evgin, Musicarium ve Y Kültür Sanat organizasyonuyla hazırlanan "4 Kuşağın Sesi Erol Evgin" Türkiye turnesinin açılışını Ankara Congresium'da yaptı.
KULİSTE BULUŞTULAR
Erol Evgin ve Ahmet Necdet Sezer ayrıca kuliste bir araya geldi.
İki isimin yanı sıra İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker'in de yer aldığı beraber hatıra fotoğrafı çektirildi.
DAHA ÖNCE DE FESTİVALDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
Ahmet Necdet Sezer, daha önce 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali kapsamında düzenlenen, çellist Benedict Kloeckner'in konserinde de izleyiciler arasında yer almıştı.
