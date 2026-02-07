Ahmet Necdet Sezer, Erol Evgin'in konserinde görüntülendi 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, uzun süre sonra bir konserde görüntülendi. Sanatçı Erol Evgin'in konserine iştirak eden Sezer, kuliste Evgin ile hatıra fotoğrafı çektirdi.